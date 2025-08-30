30 Ağustos 2025, Cumartesi
Sinema ve dizi sektörünün acı kaybı! Ünlü oyuncu Anta Toros hayatını kaybetti
Türk filminin usta oyuncusu Anta Toros'tan acı haber geldi. Sanat camiasında derin bir iz bırakan 77 yaşındaki deneyimli oyuncu Anta Toros, hayatını kaybetti. 'Adını Feriha Koydum', 'Çocuklar Duymasın', 'Acı Hayat', 'Yarım Elma' gibi birçok yapımda izleyici ile buluşan Toros'un acı haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
