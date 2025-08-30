Sinema ve dizi sektörünün acı kaybı! Ünlü oyuncu Anta Toros hayatını kaybetti

30 Ağustos 2025, Cumartesi

Türk filminin usta oyuncusu Anta Toros'tan acı haber geldi. Sanat camiasında derin bir iz bırakan 77 yaşındaki deneyimli oyuncu Anta Toros, hayatını kaybetti. 'Adını Feriha Koydum', 'Çocuklar Duymasın', 'Acı Hayat', 'Yarım Elma' gibi birçok yapımda izleyici ile buluşan Toros'un acı haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 30.08.2025 17:58 Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:17
Türk sinemasının usta oyuncusu Anta Toros'tan acı haber geldi. Başarılı oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

'Adını Feriha Koydum', 'Çocuklar Duymasın', 'Acı Hayat', 'Yarım Elma' gibi birçok yapımda izleyici ile buluşan Toros'un acı haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

"GERİYE GÜZEL ANILAR KALDI"

Ünlü tiyatrocu Nedim Saban da üzüntüsünü "Çok üzgünüm Antacığım geriye güzel anılar kaldı" sözleriyle dile getirdi.

NEDEN ÖLDÜ?
Sanatçının ölüm nedeni ise açıklanmadı.

ANTA TOROS KİMDİR?

Oyuncu 12 Ocak 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi.

1965 yılında amatör olarak tiyatroya adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Ardından Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı.

Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda bulunan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

Üç ay Vera Vlasova, bir yıl da Actors Btudya üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı.

2010 yılında ölen, yine kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evli olan Anta Toros'un bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Toros; tiyatro çalışmalarının yanı sıra aralarında Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Adanalı, Yarım Elma gibi TV dizilerinde de kamera karşısına geçmişti.