Sinema ve dizi sektörünün acı kaybı! Ünlü oyuncu Anta Toros hayatını kaybetti

Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda bulunan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

Üç ay Vera Vlasova, bir yıl da Actors Btudya üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı.

2010 yılında ölen, yine kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evli olan Anta Toros'un bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Toros; tiyatro çalışmalarının yanı sıra aralarında Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Adanalı, Yarım Elma gibi TV dizilerinde de kamera karşısına geçmişti.