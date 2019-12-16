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Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Beğeni rekoru kırdı

2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucağına almıştı. Fahriye Evcen, doğduğundan beri ekranlardan uzak tuttukları oğulları Karan'ın fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Evcen'in paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 13:02
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Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Beğeni rekoru kırdı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelen oğullarını 8 aydır basından köşe bucak saklıyordu. İki gün önceye kadar sadece minik Karan'ın elini paylaşan çift kural bozarak sevenlerine sürpriz yaptı.

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Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Beğeni rekoru kırdı

2 MİLYON 700 BİN BEĞENİ ALDI

Çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk paylaşımını yaptı. Evcen'in Karan ile yaptığı paylaşım, Instagram sayfasında en çok beğeni alan fotoğraf oldu. Evcen, 2,7 milyondan fazla beğeni alarak kendi rekorunu kırdı.

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Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Beğeni rekoru kırdı

KARAN'A YORUM YAĞDI

Daha doğmadan adına Instagram hesabı açılan Karan Özçivit ise sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce sosyal medya kullanıcısının hayranlık dolu mesajlarının yanı sıra ünlü isimler de Karan bebeğe kayıtsız kalmadı. Demet Akalın, Deniz Seki, Ebru Polat gibi ünlüler Evcen'in paylaşımına yorum yaptı.

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Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Beğeni rekoru kırdı

İşte Fahriye Evcen ve oğlu Karan'ın fotoğrafları…

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Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Beğeni rekoru kırdı