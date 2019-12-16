Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Beğeni rekoru kırdı

2 MİLYON 700 BİN BEĞENİ ALDI

Çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk paylaşımını yaptı. Evcen'in Karan ile yaptığı paylaşım, Instagram sayfasında en çok beğeni alan fotoğraf oldu. Evcen, 2,7 milyondan fazla beğeni alarak kendi rekorunu kırdı.