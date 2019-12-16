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Fahriye Evcen oğlu Karan'la fotoğrafını paylaştı! Beğeni rekoru kırdı
2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucağına almıştı. Fahriye Evcen, doğduğundan beri ekranlardan uzak tuttukları oğulları Karan'ın fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Evcen'in paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.
Giriş Tarihi: 16.12.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 13:02
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