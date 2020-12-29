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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin evlilik yolunda ilk adımı attı

Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, evlilik yolunda ilk adımı attı. Birbirlerinin aileleriyle tanışan çift, geçtiğimiz günlerde birlikte yaşamak için lüks sitede ev kiraladı. İkili, evin kirasını da yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 10:26
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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin evlilik yolunda ilk adımı attı

Yaklaşık 10 aydır mutlu birliktelikleri devam eden Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin çifti, birlikte yaşamaya karar verdi.

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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin evlilik yolunda ilk adımı attı

Takvim'in haberine göre; ünlü çift geçtiğimiz günlerde Acarkent'te kirası 20 bin TL olan bir ev kiraladı.

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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin evlilik yolunda ilk adımı attı

İkili, evin kirasını da yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.

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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin evlilik yolunda ilk adımı attı

KORONAVİRÜS ATLATTILAR

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, 14 günlük karantina sürecinin ardından ilk kez dışarı adım atmıştı.

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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin evlilik yolunda ilk adımı attı

Çift, Belgrad Ormanı'ndaki 6 km'lik parkurda yürüyüş yaparken görüntülenmişti.