Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin evlilik yolunda ilk adımı attı

Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, evlilik yolunda ilk adımı attı. Birbirlerinin aileleriyle tanışan çift, geçtiğimiz günlerde birlikte yaşamak için lüks sitede ev kiraladı. İkili, evin kirasını da yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.