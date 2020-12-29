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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin evlilik yolunda ilk adımı attı Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin evlilik yolunda ilk adımı attı
Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, evlilik yolunda ilk adımı attı. Birbirlerinin aileleriyle tanışan çift, geçtiğimiz günlerde birlikte yaşamak için lüks sitede ev kiraladı. İkili, evin kirasını da yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 10:26
Yaklaşık 10 aydır mutlu birliktelikleri devam eden Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin çifti, birlikte yaşamaya karar verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre; ünlü çift geçtiğimiz günlerde Acarkent'te kirası 20 bin TL olan bir ev kiraladı.
İkili, evin kirasını da yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.
KORONAVİRÜS ATLATTILAR
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, 14 günlük karantina sürecinin ardından ilk kez dışarı adım atmıştı.
Çift, Belgrad Ormanı'ndaki 6 km'lik parkurda yürüyüş yaparken görüntülenmişti.