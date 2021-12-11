11 Aralık 2021, Cumartesi
Esra Erol'dan canlı yayında 'bebek' müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar
Onlarca çiftin tüp bebek tedavisini üstlenen Esra Erol, bu kez de Melek ve Adem Buz çiftine sevindirici haberi verdi. Esra Erol, tüp bebek tedavisi olamayan genç çifte canlı yayında bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Anne-baba olacağını öğrenen çift gözyaşlarına hâkim olamadı. İşte 10 Aralık 2021 - Cuma günü ATV ekranında yayınlanan programdan duygu yüklü o anlar...
Giriş Tarihi: 11.12.2021 02:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 02:18
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