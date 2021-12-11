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Esra Erol'dan canlı yayında 'bebek' müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar

Onlarca çiftin tüp bebek tedavisini üstlenen Esra Erol, bu kez de Melek ve Adem Buz çiftine sevindirici haberi verdi. Esra Erol, tüp bebek tedavisi olamayan genç çifte canlı yayında bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Anne-baba olacağını öğrenen çift gözyaşlarına hâkim olamadı. İşte 10 Aralık 2021 - Cuma günü ATV ekranında yayınlanan programdan duygu yüklü o anlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2021 02:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 02:18
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Esra Erol’dan canlı yayında ’bebek’ müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında mutlu bir an daha yaşandı. Yaptığı yardımlarla bilinen Esra Erol bu kez Melek ve Adem çiftinin yüzünü güldürdü.

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Esra Erol’dan canlı yayında ’bebek’ müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar

Maddi zorluklardan dolayı tüp bebek tedavisi olamayan çift Esra Erol'dan yardım istedi. 8 yıldır evli olan Melek ve eşinin isteğini kırmayan Erol, bugün Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Ali Osman Koyuncuoğlu ile başlattığı yardım projesi kapsamında genç çifte sevindirici haberi verdi.

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Esra Erol’dan canlı yayında ’bebek’ müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar

Esra Erol, tüp bebek tedavisi olamayan genç çifte canlı yayında bebek sahibi olacaklarını açıkladı.

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Esra Erol’dan canlı yayında ’bebek’ müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar

Anne-baba olacağını öğrenen çift gözyaşlarına hâkim olamadı.

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Esra Erol’dan canlı yayında ’bebek’ müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar