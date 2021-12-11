11 Aralık 2021, Cumartesi
Burcu Esmersoy yeni sevgilisi ile görüntülendi! Artık 'Hayırlı olsun' deyin...
2019 yılında Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, önceki akşam yeni sevgilisiyle Etiler'de ilk kez görüntülendi. Ünlü sunucu, önceki akşam yeni sevgilisiyle beraber Etiler'de mekanda yemek yedi.
Giriş Tarihi: 11.12.2021 09:43
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İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!
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İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!
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İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!
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İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!
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İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!