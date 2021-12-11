Burcu Esmersoy yeni sevgilisi ile görüntülendi! Artık 'Hayırlı olsun' deyin...

"İLİŞKİMİZ UZUN SÜREDİR VAR"

Gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna Esmersoy, "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını verdi.