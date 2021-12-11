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Burcu Esmersoy yeni sevgilisi ile görüntülendi! Artık 'Hayırlı olsun' deyin...

2019 yılında Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, önceki akşam yeni sevgilisiyle Etiler'de ilk kez görüntülendi. Ünlü sunucu, önceki akşam yeni sevgilisiyle beraber Etiler'de mekanda yemek yedi.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 09:43
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İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!
İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!

2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıl aradan sonra aşk orucunu bozdu. Ünlü sunucu, önceki akşam yeni sevgilisiyle beraber Etiler'de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!
İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!

İş insanı Berk Suyabatmaz ile 15 aylık evliliği Eylül 2019'da sona eren Burcu Esmersoy yeni bir aşka yelken açtı. Etiler'de objektiflere yakalanan sevgililer, flaşların patlamasıyla ne yapacağını bilemedi.

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İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!
İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!

"İLİŞKİMİZ UZUN SÜREDİR VAR"
Gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna Esmersoy, "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını verdi.

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İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!
İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!

Ünlü sunucu, "Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?" şeklindeki soruya ise kaçamak bir cevap vermeyi tercih etti.

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İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!
İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi... Fena yakalandı!

"DEMEK Kİ İYİ İDARE ETMİŞİZ"
Sevgilisinin ismini açıklamayan 45 yaşındaki güzel, "Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın. Tanımaya gerek yok" ifadelerini kullandı.