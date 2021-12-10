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Haberler Galeri Özcan Deniz’e eski sevgilisi Buse Narcı sahip çıktı!  Şiddet açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu!

Özcan Deniz’e eski sevgilisi Buse Narcı sahip çıktı!  Şiddet açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu!

Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı'nın açıklamaları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla ün kazanan oyuncu Buse Narcı, geçen akşam 'Bayram Şekeri' filminin galasına katıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Narcı, eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan'a şiddet gösterdiği iddialarıyla adından söz ettiren eski sevgili Özcan Deniz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buse Narcı'nın sözleri gündeme oturdu. İşte Buse Narcı'nın Özcan Deniz ile ilgili çok konuşulacak ifadeler…

Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 15:40
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Özcan Deniz’e eski sevgilisi Buse Narcı sahip çıktı!  Şiddet açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu!

2017 yılında Özcan Deniz ile birliktelik yaşayan oyuncu Buse Narcı, geçen akşam Mecidiyeköy'de yapılan 'Bayram Şekeri' isimli filmin galasına yeni erkek arkadaşı ile katıldı.

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Özcan Deniz’e eski sevgilisi Buse Narcı sahip çıktı!  Şiddet açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu!

ESKİ SEVGİLİSİ HAKKINDA ŞOKE EDEN SÖZLER

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Narcı, son dönemde boşandığı eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan eski sevgilisi Özcan Deniz hakkında konuştu.

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Özcan Deniz’e eski sevgilisi Buse Narcı sahip çıktı!  Şiddet açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu!

"SİNİRLENDİĞİNİ ASLA GÖRMEDİM"

Oyuncu, "Ben hiç bir zaman Özcan Deniz'den şiddet görmedim. Aksine daha önce beraber olduğum erkek arkadaşlarımdan daha iyi davrandı. Hiçbir zaman sesinin yükseldiğini, bağırdığını, sinirlendiğini asla görmedim. Bırakın beni, arkadaşlarına dahi yüksek sesle bağırarak seslenmeyen bir insandı" dedi.

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Özcan Deniz’e eski sevgilisi Buse Narcı sahip çıktı!  Şiddet açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu!

"BUNU YAPAN ÖZCAN MI?"

Milliyet'in haberine göre; Narcı, sözlerine; "Onu haberlerde görünce kısa bir süre kendime gelemedim. 'Bunu yapan Özcan mı?' dedim. Asla inanmadım. Özcan bana asla şiddet uygulamadı. Aksine uysal ve mülayimdi" diye devam etti.

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Özcan Deniz’e eski sevgilisi Buse Narcı sahip çıktı!  Şiddet açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu!

"ÖZCAN MUHTEŞEM BİR İNSAN"

28 yaşındaki ünlü isim, sözlerini, "Böyle bir davranışta bulunduğuna hiç inanmadım. İnanmam da çünkü benim yaşadığım Özcan muhteşem bir insan'' ifadeleriyle noktaladı.