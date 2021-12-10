Özcan Deniz’e eski sevgilisi Buse Narcı sahip çıktı!  Şiddet açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu!

"SİNİRLENDİĞİNİ ASLA GÖRMEDİM"

Oyuncu, "Ben hiç bir zaman Özcan Deniz'den şiddet görmedim. Aksine daha önce beraber olduğum erkek arkadaşlarımdan daha iyi davrandı. Hiçbir zaman sesinin yükseldiğini, bağırdığını, sinirlendiğini asla görmedim. Bırakın beni, arkadaşlarına dahi yüksek sesle bağırarak seslenmeyen bir insandı" dedi.