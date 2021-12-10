10 Aralık 2021, Cuma
Özcan Deniz’e eski sevgilisi Buse Narcı sahip çıktı! Şiddet açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu!
Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı'nın açıklamaları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla ün kazanan oyuncu Buse Narcı, geçen akşam 'Bayram Şekeri' filminin galasına katıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Narcı, eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan'a şiddet gösterdiği iddialarıyla adından söz ettiren eski sevgili Özcan Deniz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buse Narcı'nın sözleri gündeme oturdu. İşte Buse Narcı'nın Özcan Deniz ile ilgili çok konuşulacak ifadeler…
Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 15:40
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