11 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Esra Erol'dan canlı yayında 'bebek' müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar

Esra Erol'dan canlı yayında 'bebek' müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2021 02:08
Güncelleme:11.12.2021 02:08
Onlarca çiftin tüp bebek tedavisini üstlenen Esra Erol, bu kez de Melek ve Adem Buz çiftine sevindirici haberi verdi. Esra Erol, tüp bebek tedavisi olamayan genç çifte canlı yayında bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Anne-baba olacağını öğrenen çift gözyaşlarına hâkim olamadı.

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında mutlu bir an daha yaşandı. Yaptığı yardımlarla bilinen Esra Erol bu kez Melek ve Adem çiftinin yüzünü güldürdü.

Maddi zorluklardan dolayı tüp bebek tedavisi olamayan çift Esra Erol'dan yardım istedi. 8 yıldır evli olan Melek ve eşinin isteğini kırmayan Erol, bugün Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Ali Osman Koyuncuoğlu ile başlattığı yardım projesi kapsamında genç çifte sevindirici haberi verdi.

Esra Erol, tüp bebek tedavisi olamayan genç çifte canlı yayında bebek sahibi olacaklarını açıkladı.

Anne-baba olacağını öğrenen çift gözyaşlarına hâkim olamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol’dan canlı yayında ’bebek’ müjdesi
Esra Erol'dan canlı yayında 'bebek' müjdesi
Kenan İmirzalıoğlu’na kahkaha attıran yarışmacı
Kenan İmirzalıoğlu'na kahkaha attıran yarışmacı
Paşa Nuri hangi dersin öğretmenidir?
Paşa Nuri hangi dersin öğretmenidir?
Milyoner’de ’yok artık’ dedirten Hababam Sınıfı sorusu!
Milyoner'de 'yok artık' dedirten Hababam Sınıfı sorusu!
Türkiye onları konuşmuştu! Son görüntüleri yürek yaktı
Türkiye onları konuşmuştu! Son görüntüleri yürek yaktı
Alişan’ın oğlu Burak sosyal medyada olay oldu
Alişan’ın oğlu Burak sosyal medyada olay oldu
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ’TDK’ sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'TDK' sorusu!
Polisin vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı
Polisin vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı
3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Esra Erol’da Fehmi Bey ve Gülay Hanım hesaplaştı!
Esra Erol'da Fehmi Bey ve Gülay Hanım hesaplaştı!
Türkan Şoray yanıtı üzdü!
Türkan Şoray yanıtı üzdü!
Mahmut Tuncer sorusu geceye damga vurdu
Mahmut Tuncer sorusu geceye damga vurdu
Daha Fazla Video Göster