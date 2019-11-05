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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu bakın kim çıktı

Paylaştığı fotoğraflarıyla magazin dünyasının ilgisini üstüne çeken Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı rolünü canlandıran Ceren Benderlioğlu, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Sevenlerinin dikkatini çeken Ceren Benderlioğlu'nun eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkına döndü. Ceren Benderlioğlu'nun eşi de ünlü bir oyuncu çıktı...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 17:37
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu bakın kim çıktı

Paylaştığı fotoğraflarıyla magazin dünyasının ilgisini üstüne çeken Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı rolünü canlandıran Ceren Benderlioğlu, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu bakın kim çıktı

CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümününü tamamlamıştır. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Üniversitede okurken tanıştığı Tümay Özokur vasıtasıyla oyunculuğa başladı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu bakın kim çıktı

Hem okudu hem küçük dizilerde rol aldı. Aynı zamanda Tümay Özokur Cast Ajansı'nda 5 yıla yaklaşık bir süre Cast Direktörlüğü yaptı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu bakın kim çıktı

Ceren Şekerci, 6 Temmuz 2010 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile dünya evine girdi. Nur isminde bir kızı vardır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu bakın kim çıktı

2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizide Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya Akkoyun, Hasan Kaçan, Sermin Hürmeriç ile beraber rol aldılar.