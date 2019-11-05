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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu bakın kim çıktı
Paylaştığı fotoğraflarıyla magazin dünyasının ilgisini üstüne çeken Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı rolünü canlandıran Ceren Benderlioğlu, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Sevenlerinin dikkatini çeken Ceren Benderlioğlu'nun eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkına döndü. Ceren Benderlioğlu'nun eşi de ünlü bir oyuncu çıktı...
Giriş Tarihi: 05.11.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 17:37
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