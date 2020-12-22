Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı? Oktay Kaynarca...

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır karakteriyle izleyicinin beğenisini toplayan Oktay Kaynarca, özel hayatıyla dikkat çekti. Eski eşi ile olan fotoğrafları sosyal medyada gündem olan Oktay Kaynarca, sevenleri tarafından mercek altına alındı.