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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı? Oktay Kaynarca... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı? Oktay Kaynarca...
ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır karakteriyle izleyicinin beğenisini toplayan Oktay Kaynarca, özel hayatıyla dikkat çekti. Eski eşi ile olan fotoğrafları sosyal medyada gündem olan Oktay Kaynarca, sevenleri tarafından mercek altına alındı.
Giriş Tarihi: 22.12.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 10:17
Salı akşamlarına damga vurarak reyting rekorlarını altüst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, magazin dünyasını peşine taktı. Usta oyuncunu eski eşi sosyal medyada gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO'nun başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim?
İşte ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...
İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ
Melek Baykal-Zafer Ergin
Seda Sayan-Sinan Engin