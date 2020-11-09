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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ortalık yangın yeri! Alpaslan gücüne güç kattı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ortalık yangın yeri! Alpaslan gücüne güç kattı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 171. bölüm fragmanı yayınlandı. EDHo'nun yeni bölümünde Behzat'ın intikamını almak için harekete geçen Haşmet Façalı, Hızır Reis'le plan yapar. İntikam planın oklar Derman'ı gösterirken daha da güçlenen Alpaslan Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 11:51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılan hain saldırının intikamını almak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları intikam planlarında ise oklar Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar.
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'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Bu uğurda kan dökmekten çekinmeyen Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.
Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.
Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşinin intikamına adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.
Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. Yavuz'un Behzat'a pusu kurmasıyla hayatı daha da zorlaşan İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.