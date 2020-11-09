Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Evlenmeleri beklenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’dan kötü haber! Evleri ayrıldı… Evlenmeleri beklenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’dan kötü haber! Evleri ayrıldı…
Evliliklerini sonlandırmalarının ardından ilişkilerine ikinci şans veren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bir kez daha yollarını ayırdı. İkinci kez evlenmeleri beklenen ikili geçtiğimiz günlerde aldatma haberleriyle gündeme gelmiş ancak bu haberleri yalanlamışlardı. Aralarındaki aşkın bittiğine karar veren ikili, arkadaş kalabilmek ve birbirlerini daha fazla yıpratmamak için bir kez daha ayrıldı.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 11:02
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın bir dargın bir barışık ilişkisi bitti. 2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurarak boşandı. İkili, sonrasında ilişkilerine bir şans daha verdi ancak yine olmadı. İkinci kez evlenecekleri beklenen Akçıl ve Kıratlı tamamen yollarını ayırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz ay Sinan Akçıl'ın Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı'yı terk etti iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Akçıl ise, iddiaların doğru olmadığı ancak eski eşiyle ayrıldıklarını söylemişti. Ardından ünlü popçu, bu haber sayesinde yeniden barıştıklarını da dile getirmişti.
Hürriyet'in haberine göre; Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden ayrıldı. Dostça yollarını ayıran ikili, aralarındaki aşkın bittiğine karar vermiş.
Birbirlerini daha fazla yıpratmamak için ayrılan çiftten Akçıl, kendine yeni bir hayat kurmak için ilk adımı attı.
Ünlü popçu, 4. Levent'te 150 metrekarelik bir stüdyo daire tuttu. Aylık 10 bin lira kira ödeyeceği dairesini döşeyen Akçıl, yarın Kıratlı'yla birlikte yaşadığı evinden çıkarak kendi dairesine geçecek.