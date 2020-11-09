Evlenmeleri beklenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’dan kötü haber! Evleri ayrıldı…

Evliliklerini sonlandırmalarının ardından ilişkilerine ikinci şans veren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bir kez daha yollarını ayırdı. İkinci kez evlenmeleri beklenen ikili geçtiğimiz günlerde aldatma haberleriyle gündeme gelmiş ancak bu haberleri yalanlamışlardı. Aralarındaki aşkın bittiğine karar veren ikili, arkadaş kalabilmek ve birbirlerini daha fazla yıpratmamak için bir kez daha ayrıldı.