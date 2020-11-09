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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ufuk Bayraktar’a hapis cezası! Kadına alkol şişesiyle saldırmıştı… Ufuk Bayraktar’a hapis cezası! Kadına alkol şişesiyle saldırmıştı…
Ezel dizisiyle adını duyuran Ufuk Bayraktar, Cihangir'de bir mekanda tartıştığı kadının kafasına alkol şişesi fırlatmıştı. Bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Bayraktar, hapis cezasına çarptırıldı.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 12:33
Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz yıllarda arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği bir mekanda, karşı masasında eğlenen başka bir grupla yaşadığı arbede sırasında bir kadının kafasında alkol şişesi fırlatmış, bir başka gence ise palayla saldırmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR KIRIK ALKOL ŞİŞESİ VE PALAYLA SALDIRDI
Genç kadın, Ufuk Bayraktar'ın kafasında şişenin patlatması sonrası yaralanırken diğer genç de aldığı pala darbesi ile kendisinden geçmişti.
Darp raporu alarak ünlü oyuncudan şikâyetçi olan gençlerin ihbarı sonrası, Bayraktar hakkında ''Yaralama, Hakaret, Silahla Tehdit'' suçlarından dava açıldı.
ÜNLÜ OYUNCUYA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI
Sabah'ın haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, bugün hakim karşısına çıktı.
Savunmasında, kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden oyuncu, "Ben kimseye vurmadım. Magazine çıkmak için yalan söylediler. Masaya beni kendileri davet ettiler. Kavga çıktığı sırada arkadaşımla olay yerinden uzaklaştığım esnada kendileri bana alkol şişelerini fırlattı. Ben bana isabet eden bir şişeyi, boş bir masaya doğru attım. Kimseye kasıtlı olarak zarar vermedim. Yaralanan arkadaşlar adına çok üzgünüm" ifadelerini kullanarak suçsuz olduğunu söyledi.