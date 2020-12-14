14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da masadan ölüm kararı çıktı! Hızır Reis şimdi ne yapacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da masadan ölüm kararı çıktı! Hızır Reis şimdi ne yapacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde Yaman'ı öldürmekte kararlı olan Alpaslan, amcasının otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeker. Korkmazlar ise ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak için harekete geçer. Masada yapılan oylamada Alpaslan için ölüm kararı çıkarken Hızır Çakırbeyli kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır. İşte EDHO'nun merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 12:14
  • 1
  • 8
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da masadan ölüm kararı çıktı! Hızır Reis şimdi ne yapacak?

Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı öldürmeye kararlıdır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da masadan ölüm kararı çıktı! Hızır Reis şimdi ne yapacak?

Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir.

  • 3
  • 8
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da masadan ölüm kararı çıktı! Hızır Reis şimdi ne yapacak?

Alpaslan Çakırbeyli'nin ölümünü için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar.

  • 4
  • 8
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da masadan ölüm kararı çıktı! Hızır Reis şimdi ne yapacak?

Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.

  • 5
  • 8
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da masadan ölüm kararı çıktı! Hızır Reis şimdi ne yapacak?

Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır.