Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da masadan ölüm kararı çıktı! Hızır Reis şimdi ne yapacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde Yaman'ı öldürmekte kararlı olan Alpaslan, amcasının otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeker. Korkmazlar ise ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak için harekete geçer. Masada yapılan oylamada Alpaslan için ölüm kararı çıkarken Hızır Çakırbeyli kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır. İşte EDHO'nun merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...