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Bir Zamanlar Çukurova’da yer yerinden oynayacak! Hande Soral tüm dengeleri altüst edecek
Atv'nin rekortmen dizisinin kadrosuna bomba bir isim transfer oldu. Güçlü hikayesi ve beğeni ile izlenen sahneleriyle üçüncü sezonuyla da reytinglerin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Hande Soral dahil oldu. Diziye Ümit karakteriyle dahil olan Soral Çukurova'nın kurallarını yıkacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.
Giriş Tarihi: 14.12.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 14:20
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