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Bir Zamanlar Çukurova’da yer yerinden oynayacak! Hande Soral tüm dengeleri altüst edecek

Atv'nin rekortmen dizisinin kadrosuna bomba bir isim transfer oldu. Güçlü hikayesi ve beğeni ile izlenen sahneleriyle üçüncü sezonuyla da reytinglerin zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Hande Soral dahil oldu. Diziye Ümit karakteriyle dahil olan Soral Çukurova'nın kurallarını yıkacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 14:20
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Bir Zamanlar Çukurova’da yer yerinden oynayacak! Hande Soral tüm dengeleri altüst edecek

Atv'nin reyting rekortmeni yapımı Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba bir transfer daha gerçekleşti.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yer yerinden oynayacak! Hande Soral tüm dengeleri altüst edecek

Üçüncü sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'ya güzel oyuncu Hande Soral dahil oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yer yerinden oynayacak! Hande Soral tüm dengeleri altüst edecek

Dizide 'Ümit' karakterine hayat verecek olan Soral, Çukurova'nın kurallarını yıkmaya geliyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yer yerinden oynayacak! Hande Soral tüm dengeleri altüst edecek

DENGELERİ BOZACAK KADIN...

Şehre attığı ilk adımla birlikte güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ümit aynı zamanda esrarengiz bir havaya da sahip. Henüz kimsenin bilmediği bağları zamanla Çukurova'nın dengelerini altüst edecek.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yer yerinden oynayacak! Hande Soral tüm dengeleri altüst edecek

'BÖYLE BİR EKİPLE BİR ARADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM'

Çekimler için Adana'ya gelen güzel oyuncu set ekibi ve oyuncu arkadaşlarıyla da tanıştı. Sistemli ve hala ilk günkü heyecanıyla çalışan bir ekibe dahil olduğu için şanslı olduğunu da dile getiren Soral, sevdiği şehirlerden biri olan Adana'da çalışmaktan da mutlu olduğunu söyledi.