Bir Zamanlar Çukurova’da yer yerinden oynayacak! Hande Soral tüm dengeleri altüst edecek

'BÖYLE BİR EKİPLE BİR ARADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM'

Çekimler için Adana'ya gelen güzel oyuncu set ekibi ve oyuncu arkadaşlarıyla da tanıştı. Sistemli ve hala ilk günkü heyecanıyla çalışan bir ekibe dahil olduğu için şanslı olduğunu da dile getiren Soral, sevdiği şehirlerden biri olan Adana'da çalışmaktan da mutlu olduğunu söyledi.

