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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE BU HAFTA

Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 175. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EDHO DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.