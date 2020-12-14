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Aşk 101’in yıldızı İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir aşkından ilk fotoğrafı geldi!
Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan İpek Yazıcı, gönlünü şarkıcı Umut Beydemir'e kaptırdı. 19 yaşındaki oyuncu İpek Yazıcı ve 28 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir, aşklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile duyurdu. İşte yılın son günlerinde ortaya çıkan oyuncu İpek Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir aşkının ilk fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 11:35
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