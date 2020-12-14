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Haberler Galeri Aşk 101’in yıldızı İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir aşkından ilk fotoğrafı geldi!

Aşk 101’in yıldızı İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir aşkından ilk fotoğrafı geldi!

Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan İpek Yazıcı, gönlünü şarkıcı Umut Beydemir'e kaptırdı. 19 yaşındaki oyuncu İpek Yazıcı ve 28 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir, aşklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile duyurdu. İşte yılın son günlerinde ortaya çıkan oyuncu İpek Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir aşkının ilk fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 11:35
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Aşk 101’in yıldızı İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir aşkından ilk fotoğrafı geldi!

Aşk 101 dizisinin başrol oyuncularından İpek Yazıcı gönlünü genç şarkıcı Ufuk Baydemir'e kaptırdı.

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Aşk 101’in yıldızı İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir aşkından ilk fotoğrafı geldi!

19 yaşındaki oyuncu İpek Yazıcı ve Ay Tenli Kadın şarkısı ile tanınan 28 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir, yeni bir ilişkiye başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

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Aşk 101’in yıldızı İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir aşkından ilk fotoğrafı geldi!

İşte yılın son günlerinde ortaya çıkan oyuncu İpek Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir aşkının ilk fotoğrafı...

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Aşk 101’in yıldızı İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir aşkından ilk fotoğrafı geldi!

İpek yazıcı Instagram story'sinden paylaştığı fotoğrafa sevgilisini de etiketledi.

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Aşk 101’in yıldızı İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir aşkından ilk fotoğrafı geldi!

Şarkıcı Ufuk Baydemir Ay Tenli Kadın şarkısı ile tanınmıştı...