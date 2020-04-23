23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kafa karıştıran sezon finali! Hızır Reis ayrıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kafa karıştıran sezon finali! Hızır Reis ayrıldı

Dizi setlerinin haftalar öncesinden paydos ettiği bir dönemde izleyicisine karşı büyük bir büyük bir fedakarlık gösteren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi adeta harikalar yarattı. Haftalardır set çalışmalarını aksatmamak ve aynı zamanda çalışanlarının sağlığını korumak adına aldığı olağanüstü tedbirlerle yeni bölüm üretmeye devam etti. 164'ncü bölümüyle ekranlara dizi izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Hızır'ın en güvendiği masa arkadaşları birleşip, onu liderlikten indirilirken yayınlanan sezon finali fragmanı kafaları iyice karıştırdı. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ EDHO'da yaşananları köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 14:11
  • 1
  • 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kafa karıştıran sezon finali! Hızır Reis ayrıldı

Dizi setlerinin paydos ettiği dönemde büyük bir özveriyle çekimlerine devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlandığı son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sezon finali yapmaya hazırlanan EDHO yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla da iyice kafaları karıştırdı. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ EDHO'da yaşananları köşesine taşıdı.

  • 2
  • 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kafa karıştıran sezon finali! Hızır Reis ayrıldı

Dizi setlerinin haftalar öncesinden paydos ettiği, bazılarının ev yapımı görüntülerle işi kotarmaya çalıştığı bir dönemde Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi tek kelime ile 'harikalar' yarattı.

  • 3
  • 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kafa karıştıran sezon finali! Hızır Reis ayrıldı

İzleyicilerine karşı büyük bir vefa ve fedakarlık örneği gösteren dizi ekibi, haftalardır set çalışmalarını aksatmamak ve aynı zamanda çalışanlarının sağlığını korumak adına aldığı olağanüstü tedbirlerin koruyucu şemsiyesi altında yeni bölüm üretmeye devam ediyor.

  • 4
  • 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kafa karıştıran sezon finali! Hızır Reis ayrıldı

Bu hafta muhteşem bir bölüm izledik. Hızır'ın en güvendiği masa arkadaşları birleşip, onu liderlikten indirdiler. Hurşit'in öldürülmesi, Fahri'nin ağır yaralanmasıyla dehşete kapılan ekip, ailelerine zarar geleceğinden endişe ederek, ortak düşmanları Dahlan ile yapacakları barışın önündeki en büyük engel olarak gördükleri Hızır ve yeğeni Alparslan'ı etkisiz kılmak istediler.

  • 5
  • 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kafa karıştıran sezon finali! Hızır Reis ayrıldı

Masadaki sürpriz oylamayla da amaçlarına ulaştılar. Biz ekran başındaki Eşkıya tutkunları ise bu sürpriz gelişme karşısında donakaldık.