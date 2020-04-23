Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kafa karıştıran sezon finali! Hızır Reis ayrıldı

Dizi setlerinin haftalar öncesinden paydos ettiği bir dönemde izleyicisine karşı büyük bir büyük bir fedakarlık gösteren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi adeta harikalar yarattı. Haftalardır set çalışmalarını aksatmamak ve aynı zamanda çalışanlarının sağlığını korumak adına aldığı olağanüstü tedbirlerle yeni bölüm üretmeye devam etti. 164'ncü bölümüyle ekranlara dizi izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Hızır'ın en güvendiği masa arkadaşları birleşip, onu liderlikten indirilirken yayınlanan sezon finali fragmanı kafaları iyice karıştırdı. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ EDHO'da yaşananları köşesine taşıdı.