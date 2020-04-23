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Haberler Galeri Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri boyunu geçti! Paylaşımına beğeni yağdı

Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri boyunu geçti! Paylaşımına beğeni yağdı

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle gündemde olan Deniz Uğur, şimdi de sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi. Reha Muhtar ile birlikteliğinden Mina Deniz ve Poyrak Deniz isimli çocukları olan Uğur, ikizleriyle yaptığı yeni paylaşımla beğeni topladı. Neredeyse boyunu geçen ikizlerin son hali ise görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 14:47
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Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri boyunu geçti! Paylaşımına beğeni yağdı

Son günlerde Zalim İstanbul dizisiyle gündemde olan Deniz Uğur sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri boyunu geçti! Paylaşımına beğeni yağdı

Oyuncunun ikizleriyle yaptığı son paylaşım ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur'un ikizlerinin son halini görenler çok şaşırttı.

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Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri boyunu geçti! Paylaşımına beğeni yağdı

Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz güzelliği ile oğlu Poyraz Deniz ise yakışıklılığı ile dikkat çekti.

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Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri boyunu geçti! Paylaşımına beğeni yağdı

İşte 10 yaşındaki Mina Deniz ve Poyraz Deniz...

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Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri boyunu geçti! Paylaşımına beğeni yağdı

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