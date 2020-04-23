Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri boyunu geçti! Paylaşımına beğeni yağdı

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle gündemde olan Deniz Uğur, şimdi de sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi. Reha Muhtar ile birlikteliğinden Mina Deniz ve Poyrak Deniz isimli çocukları olan Uğur, ikizleriyle yaptığı yeni paylaşımla beğeni topladı. Neredeyse boyunu geçen ikizlerin son hali ise görenleri şaşırttı.