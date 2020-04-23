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Survivor'da yemek krizi! Gönüllüler takımı birbirine girdi
Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken Gönüllüler adasında yeni kriz yaşandı. Yeni bölüm fragmanında Gönüllüler takımında yer alan Evrim ve Yasin'in arkadaşlarına gösterdiği tepki damga vurdu. Gece onlar uyurken arkadaşlarının yemek yemesine tepki gösteren Yasin'in "Oğlun dün aç yattı anne ama arkadaşlarının hakkını yemedi. Bununla gurur duyabilirsin" sözleri dikkat çekti. Diğer yandan ise Ersin Korkut'un takım arkadaşı Mert için söylediği sözler herkesi şaşırtıyor.
Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:19Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 13:23