Survivor'da yemek krizi! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Gönüllüler takımında yemek krizi yaşanıyor. Evrim ve Yasin takım arkadaşlarının gece yemek yemelerine tepki gösteriyor. Evrim "O kadar sinirlendim ki akşam, yemek falan yediler. Ben yanlarında uyuyordum. Onların yemek yemiş olmaları gram umurumda değil" sözlerini sarf ediyor. Yasin ise "Oğlun dün aç yattı anne ama arkadaşlarının hakkını yemedi. Bununla gurur duyabilirsin" diyor.

