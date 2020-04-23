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Survivor'da yemek krizi! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken Gönüllüler adasında yeni kriz yaşandı. Yeni bölüm fragmanında Gönüllüler takımında yer alan Evrim ve Yasin'in arkadaşlarına gösterdiği tepki damga vurdu. Gece onlar uyurken arkadaşlarının yemek yemesine tepki gösteren Yasin'in "Oğlun dün aç yattı anne ama arkadaşlarının hakkını yemedi. Bununla gurur duyabilirsin" sözleri dikkat çekti. Diğer yandan ise Ersin Korkut'un takım arkadaşı Mert için söylediği sözler herkesi şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 13:23
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Survivor'da yemek krizi! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Survivor'ın merakla beklenen 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönüllüler takımından Evrim ve Yasin, kendileri uyurken yemek yiyen takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

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Survivor'da yemek krizi! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Survivor 2020, bu akşam 55. bölümüyle ekrana gelecek. Survivor yeni bölümünde ise Evrim ve Yasin uyurken gece yemek yiyen takım arkadaşlarının arasındaki gerginlik dikkat çekti.

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Survivor'da yemek krizi! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Gönüllüler takımında yemek krizi yaşanıyor. Evrim ve Yasin takım arkadaşlarının gece yemek yemelerine tepki gösteriyor. Evrim "O kadar sinirlendim ki akşam, yemek falan yediler. Ben yanlarında uyuyordum. Onların yemek yemiş olmaları gram umurumda değil" sözlerini sarf ediyor. Yasin ise "Oğlun dün aç yattı anne ama arkadaşlarının hakkını yemedi. Bununla gurur duyabilirsin" diyor.

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Survivor'da yemek krizi! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Öte yandan Survivor yeni bölümde yarışmacılar Anlat Bakalım oyununda mücadele edecek. Yeni bölümde Anlat Bakalım oyunu sırasında ise ilginç anlar yaşanıyor. Survivor Nisa ise bankta oturup oyunu izlerken, bir anlık dalgınlıkla yere düşüyor.

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Survivor'da yemek krizi! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Ünlüler takımından Ersin Korkut'un "O sinsi bakışları var ya" diyerek takım arkadaşı Mert'i eleştirmesi dikkat çekti.