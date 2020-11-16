Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Reis’in zor kararı! Alpaslan’ı kurtarmak için…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 172. bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde Hızır Reis, abisinin emaneti olan Alpaslan'ı korumak için zor bir karar alır. Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini masaya çağıran Hızır Reis'in t ek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...