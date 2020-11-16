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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Reis’in zor kararı! Alpaslan’ı kurtarmak için…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 172. bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde Hızır Reis, abisinin emaneti olan Alpaslan'ı korumak için zor bir karar alır. Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini masaya çağıran Hızır Reis'in t ek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 11:25
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Reis’in zor kararı! Alpaslan’ı kurtarmak için…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Reis’in zor kararı! Alpaslan’ı kurtarmak için…

Alpaslan'ın Yaman'ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Reis’in zor kararı! Alpaslan’ı kurtarmak için…

İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Reis’in zor kararı! Alpaslan’ı kurtarmak için…

Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Reis’in zor kararı! Alpaslan’ı kurtarmak için…

Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır.