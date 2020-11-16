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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef'ten elenen Esra’dan olay açıklama! Demediğini bırakmadı… Masterchef'ten elenen Esra’dan olay açıklama! Demediğini bırakmadı…
Sevilen yarışma programı Masterchef'te dün akşam eleme gecesi yaşandı. Haftanın dördüncü oyununu kaybeden mavi takım arasında yapılan oylamada Esra eleme adayı olarak belirlendi. Barbaros, Eray ve Esra arasında oynana ele oyununda bu hafta kaptan olan Esra yarışmaya veda etti. Esra'nın vedasının ardından söylediği sözler ise olay oldu.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 11:02
Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Son 9 ismin kesinleştiği Masterchef'te veda eden isim Esra oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu hafta kaptan olduktan sonra veda eden Esra gözyaşlarını tutamadı.
Elendikten sonra açıklama yapan Esra, "Başkaları gibi beni potaya yazmasınlar, öyle olsun böyle olsun hiç öyle düşüncem olmadı" dedi.
Öte yandan Esra'ya bir diğer eleme adayı olan Barbaros'tan da destek geldi.
Esra'nın haksız yere potada olduğunu ifade eden Barbaros, "Güçlüyü güçlüye kırdırıp yer edinmeye çalışan insanlara bu şekilde davranmayacağım. İstediğim insanları takımıma alıp kaybedip onlarla potaya girerim ama bunu yapan insanlara aynısını yaparım" dedi.