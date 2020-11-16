İzzet Yıldızhan’ın ofisine yıkım kararı! İzmir’de depreme yakalanmıştı…

Yıldızhan, "Yaşadığımı kabusu ifade edemem. Çocuklarda çok büyük koru yaşadılar. O sırada sadece çocuklarımı düşündüm. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılara büyük geçmiş olsun. İzmir ve Türkiye'mize de büyük geçmiş olsun " dedi.