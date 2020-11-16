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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İzzet Yıldızhan’ın ofisine yıkım kararı! İzmir’de depreme yakalanmıştı… İzzet Yıldızhan’ın ofisine yıkım kararı! İzmir’de depreme yakalanmıştı…
Birkaç yıl önce ailesiyle İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan, önceki gün İstanbul'da görüntülendi. İzmir'de yaşanan şiddetli depremde yaşadıkları korkuyu anlatan Yıldızhan, depreme otelinde yakalandığını ve İzmir'de bulunan ofisi için yıkım kararı verildiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 11:55
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, birkaç yıl önce ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşmişti. İşleri için birkaç günlüğüne İstanbul'a gelen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldızhan, iki hafta önce yaşanan depremle ilgili konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldızhan, "Yaşadığımı kabusu ifade edemem. Çocuklarda çok büyük koru yaşadılar. O sırada sadece çocuklarımı düşündüm. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılara büyük geçmiş olsun. İzmir ve Türkiye'mize de büyük geçmiş olsun " dedi.
'OFİS YIKILACAK'
Bayraklı'da yıkılan binanın yanında bulunan ofisinin yıkım kararının çıktığını söyleyen şarkıcı, "Ofisimizin bulunduğu binada büyük hasar aldı, alacaklarımızı ofisten aldık, sonrasında orası da yıkılacak" diye konuştu.
'10 TANE ARABAM ENKAZIN ALTINDA KALSA NE OLACAK'
Depremde yıkılan binanın enkazında arabasının kaldığı yönündeki soruya ise "Böyle şeyleri önemsemem, can önemli. 10 tane arabam enkazın altında kalsa ne olacak" diye cevap verdi.
Deprem sonrası kendisi ve ailesinin sağlık durumu hakkında konuşan İzzet Yıldızhan, "İşlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey çocukları oluyor.