Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Reis Alpaslan’ı bu kez affetmedi! Önce masadan kovdu sonra…

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 169. bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölüm fragmanına Hızır Reis ve Alpaslan arasında başlayan mücadele damga vurdu. Masadan kovulan Alpaslan aileden de kovulmasının ardından kendisine yeni bir sayfa açtı. Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlar olacaktır.