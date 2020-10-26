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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Danla Bilic’ten olay Enes Batur açıklaması: Bana aşık! Danla Bilic’ten olay Enes Batur açıklaması: Bana aşık!
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Enes Batur'ın kendisini sevmediği yönünde attığı tweetin hatırlatılması üzerine olay yaratacak bir açıklamada bulunan ünlü fenomen, "Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 16:22
Yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Danla Bilic, muhabirin, "Enes Batur sizin için 'Danla Bilic'i sevmiyorum' diye tweet attı" demesi üzerine magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "YILLARDIR REDDİYORUM"
Danla Bilic, "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var. Reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor" dedi.
26 yaşındaki fenomen, "Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor. Hak veriyorum, ben olsam ben de bana aşık olurdum" sözleri ile iddiasını devam ettirdi.
Danla Bilic'in gündem olan bu sözlerinin ardından gözler Enes Batur'a çevrildi.