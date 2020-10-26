Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na olay yorum! Bu sefer de…

Sık sık yeniden evlenecekleri yönünde haberlerle adlarından söz ettiren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yine magazin gündemine oturdu. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Vay! Tekrar mı alsam seni?" yorumunu yapan Avşar, Çilingiroğlu'nun son paylaşımına bakın ne yazdı...