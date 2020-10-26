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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na olay yorum! Bu sefer de…

Sık sık yeniden evlenecekleri yönünde haberlerle adlarından söz ettiren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yine magazin gündemine oturdu. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Vay! Tekrar mı alsam seni?" yorumunu yapan Avşar, Çilingiroğlu'nun son paylaşımına bakın ne yazdı...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 13:19
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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na olay yorum! Bu sefer de…

Kaya Çilingiroğlu, bir restoranda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na olay yorum! Bu sefer de…

56 yaşındaki futbol yorumcusunun paylaşımına, eski eşi Hülya Avşar kayıtsız kalmadı.

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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na olay yorum! Bu sefer de…

"HARBİ YAKIŞIKLISIN"

Sık sık yeniden evlenecekleri yönünde iddialarla gündeme gelen Hülya Avşar, Çilingiroğlu'nun gönderisine, "Vay vay, harbi yakışıklısın!" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na olay yorum! Bu sefer de…

"TEKRAR MI ALSAM SENİ?"

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda da bu karesini yayınlamıştı. Avşar, bu kez, "Vay! Tekrar mı alsam seni?" yorumunu yazmıştı.

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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na olay yorum! Bu sefer de…

EVLİLİKLERİ SEKİZ YIL SÜRDÜ

Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu çifti, 1997 yılında nikah masasına oturup 2005'te boşanmıştı. Dostlukları devam eden ikili, sık sık bir araya geliyor.