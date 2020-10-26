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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na olay yorum! Bu sefer de… Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na olay yorum! Bu sefer de…
Sık sık yeniden evlenecekleri yönünde haberlerle adlarından söz ettiren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yine magazin gündemine oturdu. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Vay! Tekrar mı alsam seni?" yorumunu yapan Avşar, Çilingiroğlu'nun son paylaşımına bakın ne yazdı...
Giriş Tarihi: 26.10.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 13:19
Kaya Çilingiroğlu, bir restoranda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
56 yaşındaki futbol yorumcusunun paylaşımına, eski eşi Hülya Avşar kayıtsız kalmadı.
"HARBİ YAKIŞIKLISIN"
Sık sık yeniden evlenecekleri yönünde iddialarla gündeme gelen Hülya Avşar, Çilingiroğlu'nun gönderisine, "Vay vay, harbi yakışıklısın!" şeklinde esprili bir yorum yaptı.
"TEKRAR MI ALSAM SENİ?"
Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda da bu karesini yayınlamıştı. Avşar, bu kez, "Vay! Tekrar mı alsam seni?" yorumunu yazmıştı.
EVLİLİKLERİ SEKİZ YIL SÜRDÜ
Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu çifti, 1997 yılında nikah masasına oturup 2005'te boşanmıştı. Dostlukları devam eden ikili, sık sık bir araya geliyor.