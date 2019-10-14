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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeyliler sorgu altında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde masadan istediklerini almakta kararlı olan Altan, Hızır'ın ailesi ve dostlarını ablukası altına alıyor. Yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciler tarafından merakla beklenirken yeni bölüm fragmanına "O listedeki CIA uşaklarını tek tek bitireceksiniz!" sözü damga vuruyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 11:03
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeyliler sorgu altında

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeyliler sorgu altında

Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeyliler sorgu altında

Ailesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeyliler sorgu altında

Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeyliler sorgu altında

En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır.