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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeyliler sorgu altında
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde masadan istediklerini almakta kararlı olan Altan, Hızır'ın ailesi ve dostlarını ablukası altına alıyor. Yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciler tarafından merakla beklenirken yeni bölüm fragmanına "O listedeki CIA uşaklarını tek tek bitireceksiniz!" sözü damga vuruyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 11:03
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