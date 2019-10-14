İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş 13 yaşında...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş Çukur dizisindeki Sultan Koçovalı karakteriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Çukur oyuncusu Perihan Savaş'ın filmleri aratmayacak hayat hikayesi herkesi şaşkına çevirdi. Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat veren İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, 16 yaşında Altın Portakal alma başarısı gösterdi. Asıl adı Şerife Perihan olan güzel oyuncunun Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın hayat hikayesi.