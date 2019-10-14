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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş 13 yaşında...
Sultan Ana karakteriyle Çukur dizisine damga vuran Perihan Savaş'ın hayat hikayesi dikkat çekti. Genç yaşta İbrahim Tatlıses ile dünya evine giren Perihan Savaş, birçok zorluktan başarıyla çıkmayı başarmış. İbrahim Tatlıses ile olan evliliği kısa süren Perihan Savaş yeniden zorlu bir süreçten geçmiş. Kariyeri ve sivil hayatı zorluklarla geçen Perihan Savaş şimdilerde Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat veriyor. Özellikle gençlerin Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in bir dönem evli olduğunu bilmezken, özel hayatındaki gerçeklerini öğrenmeleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:36
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