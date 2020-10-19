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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan namlunun ucunda! Yaman Korkmaz’ın elinden kurtulabilecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan namlunun ucunda! Yaman Korkmaz’ın elinden kurtulabilecek mi?
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölüm fragmanına Hızır Reis'in İlyas Çakırbeyli'ye söylediği sözler damga vurdu. Ölümden dönen Hızır Reis sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmesine rağmen infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bıraktı. Masadan kovulan Alpaslan intikam ateşiyle pervasız davranışlarına devam ederken bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 11:22
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 168'nci bölümünde Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler.
Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir.
Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.
Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.