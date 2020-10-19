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Videolar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 19.10.2020 10:57
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 168. bölüm fragmanı yayınlandı. Ölümden dönen Hızır Reis'in sorumlusu Bahar Sincanlı’yı affetmesine rağmen infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bıraktı. Masadan kovulan Alpaslan intikam ateşiyle pervasız davranışları devam ederken 168. bölüm fragmanına "Benim affettiğim birinin infaz emrini verme! sözleri damga vurdu.
EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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