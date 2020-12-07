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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan gözünü kararttı! “Masada yanlış yapan bedelini ağır öder"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde ortalık iyice karışıyor. Yaman Korkmaz, abisi Derman'ın intikamını almak için Hızır Reis'in karşısına dikilerek Alpaslan'ın ölmesini isterken, Şahin Ağa'ya yapılanların intikamını almak isteyen Alpaslan soluğu masada alır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 13:02
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