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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan gözünü kararttı! “Masada yanlış yapan bedelini ağır öder"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan gözünü kararttı! “Masada yanlış yapan bedelini ağır öder"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde ortalık iyice karışıyor. Yaman Korkmaz, abisi Derman'ın intikamını almak için Hızır Reis'in karşısına dikilerek Alpaslan'ın ölmesini isterken, Şahin Ağa'ya yapılanların intikamını almak isteyen Alpaslan soluğu masada alır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 13:02
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan gözünü kararttı! “Masada yanlış yapan bedelini ağır öder

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, abisi Derman Korkmaz'ın intikamını almak için sabırsızlanan Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin ölmesini ister.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan gözünü kararttı! “Masada yanlış yapan bedelini ağır öder

Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan gözünü kararttı! “Masada yanlış yapan bedelini ağır öder

Paralel'cilerin yaptığı saldırıda vurulan Şahin Ağa'nın intikamını almak için gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan gözünü kararttı! “Masada yanlış yapan bedelini ağır öder

Korumaları birer birer vurarak masaya çıkan Alpaslan Çakırbeyli namluyu Yavuz'a çevirerek eşi Özlem'in de intikamını da almak ister.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan gözünü kararttı! “Masada yanlış yapan bedelini ağır öder

Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığı saldırı ise herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.