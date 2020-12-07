Tuğba Altıntop estetiği fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, yeni çıkardığı şarkı ile müzik piyasasına adım attı. İki yıl önce bir tekne kazasında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesini yorumlayan 43 yaşındaki Altıntop, değişimiyle adından söz ettirdi. Estetik operasyon sonrası yaşadığı değişimi ile sosyal medyada gündem olan Altıntop, görenleri şaşırttı. Bazı takipçileri 'Bu Tuğba mı?' şeklinde yorumlar yaptı.