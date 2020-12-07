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Tuğba Altıntop estetiği fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, yeni çıkardığı şarkı ile müzik piyasasına adım attı. İki yıl önce bir tekne kazasında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesini yorumlayan 43 yaşındaki Altıntop, değişimiyle adından söz ettirdi. Estetik operasyon sonrası yaşadığı değişimi ile sosyal medyada gündem olan Altıntop, görenleri şaşırttı. Bazı takipçileri 'Bu Tuğba mı?' şeklinde yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 07.12.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 11:51
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Tuğba Altıntop estetiği fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

Yıllar önce yazlıklarının bahçesinde uzun süre güneşlenen Tuğba Altıntop, daha sonra su almak için kalktığında birkaç adım sonra başının dönesi sonucu dengesini kaybederek sert bir şekilde beton zemine düşmüştü. Ciddi şekilde yaralanan ve burnu kırılan Tuğba Altıntop'un dişlerinde de kırıklar oluşmuştu.

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Tuğba Altıntop estetiği fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

Tuğba Altıntop'un evde geçirdiği kaza sonrası yüzüne cam kırıkları battı ve izler kaldı. Yüzündeki camlar çıkarıldıktan sonra kalan izler giderildi ve Altıntop'un yüzüne yağ enjeksiyonu yapıldı.

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Tuğba Altıntop estetiği fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

Kaza sırasında burnunun kırıldığını Instagram hesabından duyuran Tuğba Altıntop, operasyon sonrası yeni haliyle hayranlarını şaşırtmıştı.

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Tuğba Altıntop estetiği fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

Geçirdiği kazayı bir estetik operasyon için fırsat bilen Altıntop, hayranlarının tepkileri karşısında Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı.

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Tuğba Altıntop estetiği fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

"Burnum kırık mı kalsaydı ya da yapılmış burnum orantısız kalsaydı yüzüme cam kırıkları battı ve izler vardı. Cam kırıkları ameliyatta çıkarıldı. Yüzüme yağ enjeksiyonu yaptırdım. Ama hayatımın bana verdiği her iz beynimde."