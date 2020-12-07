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Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan Yılmaz: Savaşçı kadın oynamak herkese nasip olmaz
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Aygül karakterine hayat veren Buse Arslan Yılmaz, canlandırdığı karakter ve diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Setin büyülü bir ortam olduğunu belirten Yılmaz, "Obadan ve platodan çıkıyorum, trafik ve bambaşka bir hayat. İçeri giriyorum, zaman duruyor" şeklinde konuştu. Aygül'ü canlandırmanın oldukça keyifli olduğunu belirten güzel oyuncu, "Savaşçı kadın imajı Türkiye'de kaç kadın oyuncuya nasip olmuştur bilmiyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 13:53
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