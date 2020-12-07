Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan Yılmaz: Savaşçı kadın oynamak herkese nasip olmaz

Canlandırdığı Aygül Hatun karakteriyle ilgili konuşan Arslan, "Son derece zeki, kararlı ve kalbiyle hareket eden bir kadın. Kalbi obası ve Osman için atıyor. Osman Bey'le çocukluktan bu yana birlikte büyümüşler. Aygül'ün gözünde Osman çok güvenli bir yer" derken karakterinin yaşadığı değişimini ise "Şu anda oynadığım savaşçı kadın imajı Türkiye'de kaç kadın oyuncuya nasip olmuştur bilmiyorum. Oynaması inanılmaz keyifli" sözleriyle ifade etti.