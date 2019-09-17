18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? ATV'de EDHO bu akşam var mı?

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi EDHO bu akşam var mı sorusuna dizinin fanları yanıt arıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Yıldız isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı diziye 5. yeni sezonda ünlü isimler katılacak. Dizi takipçilerine sevindirici haber de dizinin sosyal medya hesaplarından geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman sorusuna haberimizden yanıt bulabilir ve EDHO bu akşam var mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz. İşte, EDHO ne zaman sorusunun yanıtı!

USTA OYUNCU YENİ SEZONDA EDHO'NUN KADROSUNA KATILDI - VİDEO

Giriş Tarihi: 17.09.2019 21:19 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 21:19
  • 1
  • 23
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? ATV'de EDHO bu akşam var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? ATV'de her Salı akşamı büyük ilgiyle takip edilen EDHO yeni sezon için geri sayım sürüyor. 5. yeni sezonu heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden müjdeli haber geldi. Dizinin yayın tarihi ile ilgili paylaşım sosyal medya hesaplarından yapıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Yeni sezonda, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen de dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak.

USTA OYUNCU YENİ SEZONDA EDHO'NUN KADROSUNA KATILDI - VİDEO

  • 2
  • 23
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? ATV'de EDHO bu akşam var mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

  • 3
  • 23
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? ATV'de EDHO bu akşam var mı?

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

  • 4
  • 23
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? ATV'de EDHO bu akşam var mı?

Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır.

  • 5
  • 23
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? ATV'de EDHO bu akşam var mı?

Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.