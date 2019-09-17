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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal sosyal medyayı salladı

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal'ın internete düşen görüntüsü sosyal medyayı salladı. Sinem Kobal'ın Mayıs ayında sezon finali yapan sevilen dizi Çukur'a dahil olacağı iddia edilmişti. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. 31 yaşındaki oyuncusunun bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, bu iddialarla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi. Sinem Kobal'ın yıllar önceki haline ait eski fotoğrafları ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Sinem Kobal'ın değişimi...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 07:03
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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal sosyal medyayı salladı

Sinem Kobal'ın yeni sezon için Çukur dizisiyle anlaştığı iddia edildi. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılmasının ardından gelen bu haber, Kobal hayranlarını bir hayli sevindirdi. Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım." demişti.

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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal sosyal medyayı salladı

Mayıs ayı sonunda sezon finali yapan diziye yeni sezonda Sinem Kobal dahil olacak. Sinem Kobal'ın bölüm başına 50 bin lira kazanacağı iddia edildi. Sosyal medyada ise Sinem Kobal'ın eski halleri gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlülerin değişimi...

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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal sosyal medyayı salladı

Sadri Alışık

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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal sosyal medyayı salladı

Nevra Serezli

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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal sosyal medyayı salladı

Aydemir Akbaş