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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her alanda zirvede! EDHO'dan ambargo

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Salı akşamlarının lider dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bir kez daha reytinglerde zirveyi kaptırmadı. Sosyal medyada da en çok konuşulan dizi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 8,57 izlenme oranı ve 21,30 izlenme payı ile adama kendi gününe ambargo uyguladı. 100 program arasında birinci olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, #edho etiketi ile Twitter'da Türkiye Trending Topics listesinin zirvesinde yer aldı.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 11:37
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her alanda zirvede! EDHO'dan ambargo

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölümü ile Salı akşamına damga vurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, izlenme oranı, izlenme payı ve sosyal medyanın en çok konuşulanı EDHO oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 100 program arasında birinci oldu. İşte tüm detaylar...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her alanda zirvede! EDHO'dan ambargo

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 8,57 izlenme oranı ve 21,30 izlenme payı, AB kategorisinde 7,32 izlenme oranı ve 19,32 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,03 izlenme oranı ve 20,89 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her alanda zirvede! EDHO'dan ambargo

Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her alanda zirvede! EDHO'dan ambargo

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her alanda zirvede! EDHO'dan ambargo

EDHO'DA NELER OLDU?

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda düşmanın ablukası altında kaldı. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşnan çatışmayla sınırlı kalmaz.