Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her alanda zirvede! EDHO'dan ambargo

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Salı akşamlarının lider dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bir kez daha reytinglerde zirveyi kaptırmadı. Sosyal medyada da en çok konuşulan dizi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 8,57 izlenme oranı ve 21,30 izlenme payı ile adama kendi gününe ambargo uyguladı. 100 program arasında birinci olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, #edho etiketi ile Twitter'da Türkiye Trending Topics listesinin zirvesinde yer aldı.