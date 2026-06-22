Ferdi Tayfur'un damadının mekanına operasyon! Kadınlar' üzerinden tuzak kurulmuş

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın (31) İstanbul Etiler'de sahibi olduğu restorana 'yüksek hesap' operasyonu düzenlendi. Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 kişinin şikayetinin ardından harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işletmedeki 5 kadınla 4 çalışanı yakaladı.

Yapılan araştırmalarda organizasyonu yaptığı öne sürülen Burak A. (38) ile işletme sahibi Muhammet Aydın gözaltına alındı. Toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluşup sohbet ettikten sonra restorana gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Operasyondan 1 gün sonra yapılan incelemelerde restorandaki güvenlik kamerası kayıtlarını yapan cihazın söküldüğü de ortaya çıktı.

Olay 5 Haziran Cuma günü saat 19.45 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tahir E. (49), Mehmet Halil T. (28), Sinan A. (37), Recep A. (34), Ömer Y. (36) ve Kağan G. (41), arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların kendilerini yemek yeme bahanesiyle restorana getirdiğini ve burada kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

KAHVE DÜKKANINDA BULUŞUP RESTORANA GÖTÜRMÜŞLER Konuyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınların İrem H. (24), Negın A. S. (27), Selin G. (22), Yasemin A. (24) ve Beyza Gül T. (24) olduğunu belirledi. Kadınların işletme çalışanları Umut E. (27), Barış Ç. (43), Uğur K. (45) ve Ebubekir Ş. (28) ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü.

Yapılan araştırmalarda olayı organize ettiği belirlenen Burak A. (38) ile Ferdi Tayfur'un damadı ve işletme sahibi olan Muhammet Aydın gözaltına alındı. ETİLER'DE FERDİ TAYFUR'UN DAMADININ RESTORANINA OPERASYON!