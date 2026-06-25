Cemil Kundakçı Aleyna Kalaycıoğlu'na ateş püskürdü: "Oğlum can çekişirken köpeğini sordu"
Ümraniye'de yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, cinayet davasının ilk duruşmasının ardından sessizliğini bozdu. Oğlunun katil zanlıları Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'na yönelik ağır suçlamalarda bulunan acılı baba, "Ana-kız çok iyi rol yapıyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü. Savunmalarını yapan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi. Kadayıfçıoğlu ve Kalaycıoğlu için müebbet hapis cezası talep edildi.
Mahkeme, anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına, adli kontrol uygulanan tutuksuz sanıkların imza yükümlülüklerinin kaldırılmasına, sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devam etmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
Duruşma sonrası GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulunan acılı baba Cemil Kundakçı, oğlunun kaybının derin üzüntüsünü bir kez daha dile getirdi. Adalet arayışını vurgulayan baba Kundakçı'nın açıklamaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
- Evladınız cinayete kurban gitti. İlk duruşma geçtiğimiz gün görüldü. Neler hissediyorsunuz?
Üç aydır ben ve eşim, uyku uyumuyoruz. Oğlumu en son arife gününden bir gün önce gördüm. Eve üç günlüğüne gelme planı vardı. Arifeden bir gün önce uçaktan iniyor, sonra eve geldi. Üstünü falan değiştirmiş. Sonra işyerime geldi, kapıda bir 10-15 saniye bir sarıldık. "Oğlum hayırdır, nereye?" diye sordum. "Baba işim var, arkadaşımda kalacağım. Yarın akşam gelirim" dedi. Canbay'la uzun zamandır arkadaştı. Canbay, Aleyna'yla çıkmaya başlayınca Aleyna'yla da tanışıyor Kubilay. Keşke tanışmasaydı. Canbay'la abi-kardeş gibiydiler. Eve gidince, Canbay ile Aleyna'nın ayrıldığını öğreniyor. Bir iki gün önce de Aleyna'nın eşyalarını Canbay'ın evinden yeni sevgilisinin aracıyla gelip almışlar. Canbay bunu duyunca da ortak arkadaşları Yalçın'ın telefonundan Aleyna'yı arıyor. O da inkar etmiş.
ÇAKARLI ARAÇLA GELİYOR
Canbay, Kubilay ve Yalçın, Aleyna'nın olduğu stüdyoya geçiyorlar. Kubilay, Aleyna'yı arayıp 'Abla benim hatırımı kırma, görüşün' demiş. O da 'Yok annem kızıyor' demiş. Bu sırada stüdyoya girmek istiyorlar ama temizlikçi almıyor. Aleyna içeride o sırada. Kubilay'lar beklerken, Aleyna stüdyo sahibi Bertin'in arabasıyla oradan ayrılıyor. Yanlarından geçerek arabada kimler var diye bakıyorlar. Canbay'lar bunu fark etmiyor. Aleyna, arabada Canbay'ı görmediğini iddia etti ancak onu görmemesi imkansız. Bertin ile Aleyna'nın annesinin evine gidiyorlar. Alaattin'e bilgi veriyorlar. Burada Yalçın ile Aleyna telefonda konuşuyor. Aleyna'nın annesi telefonu alıyor ve 'Herkes haddini bilecek. Sen ne demek istediğimi anladın' diyor. Annesinin her şeyden haberi var yani.
Sonra Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaattin, annesinin evine geliyor. Orada plan yapmışlar bence. Alaattin babasının korumalarını ve çakarlı aracını istiyor. Yolda Aleyna ile Alaattin çakarlı arabayla buluşuyorlar. Alaattinler çakarları açarak, ışıklarını bizimkilerin arabasının üzerine veriyorlar. İki tane korumayla beraber gayet rahat şekilde Alaattin arabaya doğru geliyor. Arabaya bir metre kala silahını çekiyor, silah kurulu. Kubilay'ın şoför, Canbay'ın da yanında oturduğu arabanın Canbay'ın olduğu taraftan camına silahla tıklatıyor. Kapıyı açıyor, ateş ediyor ve geri çıkıyor. Silahı belinden çektikten sonra 3 saniyesi vurma süresi olmak kaydıyla toplam süre 6-7 saniye. Bir de mahkemede 'Keşke ben ölseydim' diyor ama hepsi yalan. Suçunu hafifletmeye çalışıyor.