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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in oğlu Mete dünyaya geldi! İşte ilk fotoğrafı... Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in oğlu Mete dünyaya geldi! İşte ilk fotoğrafı...
2019 yılında dünyaevine giren Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, aynı yıl ilk çocukları Kuzey'i kucağına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete bugün dünyaya geldi. Hastaneden yapılan açıklamada Berfu Yenenler ve bebeğinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Berfu Yenenler, Mete'nin ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 25.03.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 17:41
Ünlü komedyen Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine giren tescilli güzel Berfu Yenenler, ikinci kez anne oldu.
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Doğum, bugün saat 13.12'de gerçekleşti. İkinci bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına 'Mete' adını verdi.
Hastaneden yapılan açıklamada "Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Berfyu Yenenler, Instagram'dan Mete'nin ilk fotoğrafını paylaştı.
Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı. İkinci kez anne olan Yenenler, geçtiğimiz günlerde duygularını şu sözlerle dile getirmişti: