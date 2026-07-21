Esin Matraş'ın biyolojik babası tanıdık isim çıktı! "Nikahı kabul etmiyorum"

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcularından İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esin Matraş ile geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Futbol camiasını bir araya getiren düğünün ardından çiftin romantik paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"HOŞ GELDİN HAYATIMA, BİR ÖMÜR YAN YANA..."

Nikahın ardından İsmail Yüksek ve Esen Matraş, düğün albümlerinden kareleri ortak sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Milli futbolcu, eşiyle çekilen romantik fotoğraflara şu notu düştü:

"Hayatımızın en özel, en güzel imzasını atarken; en güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan ailelerimize, nikah şahitlerimize, dostlarımıza ve bütün sevdiklerimize kalpten teşekkürler. Hoş geldin hayatıma, bir ömür yan yana..."

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın ardından çift, bu kez düğünde yaşanan dikkat çekici bir gelişmeyle gündeme geldi.