Esin Matraş'ın biyolojik babası tanıdık isim çıktı! "Nikahı kabul etmiyorum"
Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek ile Esin Matraş'ın düğününde yaşanan bir detay gündem oldu. Esin Matraş'ın, nikah sırasında "baba adı" sorusuna biyolojik babası yerine üvey babasının adını verdiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından iş insanı Emre Matraş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duruma tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcularından İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esin Matraş ile geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Futbol camiasını bir araya getiren düğünün ardından çiftin romantik paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"HOŞ GELDİN HAYATIMA, BİR ÖMÜR YAN YANA..."
Nikahın ardından İsmail Yüksek ve Esen Matraş, düğün albümlerinden kareleri ortak sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Milli futbolcu, eşiyle çekilen romantik fotoğraflara şu notu düştü:
"Hayatımızın en özel, en güzel imzasını atarken; en güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan ailelerimize, nikah şahitlerimize, dostlarımıza ve bütün sevdiklerimize kalpten teşekkürler. Hoş geldin hayatıma, bir ömür yan yana..."
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın ardından çift, bu kez düğünde yaşanan dikkat çekici bir gelişmeyle gündeme geldi.
NİKAHTA ÜVEY BABASININ ADINI SÖYLEDİ
İddialara göre Esen Matraş'ın, iş insanı Emre Matraş'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllardır babasıyla küs olduğu belirtilen Esen Matraş'ın, nikah sırasında yaşanan bir detay dikkat çekti.
Nikah memurunun yönelttiği "Baba adınız?" sorusuna Esen Matraş'ın, biyolojik babası Emre Matraş yerine üvey babası Anıl Karaer'in adını verdiği öne sürüldü.
BİYOLOJİK BABASI İSYAN ETTİ: "KIZIMI BENDEN İSTEMESİ GEREKİYORDU"
Bu gelişmenin ardından Emre Matraş, 2. Sayfa'nın haberine göre sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uzun süredir sosyal medya kullanmadığını belirten Matraş, kızının evliliğini kabul etmediğini ifade ederek şu sözleri kullandı:
"Ben yıllardır sosyal medya kullanmıyorum. Açıklama yapmak için ilk kez açtım. Ben kızım Esin'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü 'baba adı' dendiğinde Anıl deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Nikahı kıyan kişilerin de soruşturulmasını istiyorum. Ben bu olayı kaldıramıyorum. İsmail'in ve ailesinin kızımı benden istemesi gerekiyordu."