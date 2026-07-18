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İsmail Yüksek bugün evleniyor! Gelin alma töreninden renkli görüntüler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsmail Yüksek bugün evleniyor! Gelin alma töreninden renkli görüntüler

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esin Matraş ile bugün dünyaevine giriyor. Çiftin düğün öncesinde düzenlenen geleneksel gelin alma töreninden paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu ve A Milli Takım futbolcusu İsmail Yüksek, özel hayatında mutlu bir dönüm noktasına ulaştı. Uzun süredir birlikte olduğu mimar Esin Matraş ile evlilik kararı alan Yüksek, bugün düzenlenen düğün töreniyle hayatını birleştiriyor.

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Düğün öncesinde gerçekleştirilen geleneksel gelin alma töreninden ilk görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, çiftin mutluluğu dikkat çekti.

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Tören sırasında milli futbolcu ile kız kardeşinin davulcu ve zurnacıya bahşiş verdiği anlar da dikkat çekti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İsmail Yüksek ile Esin Matraş'ın düğününe aileleri, yakın dostları ve davetlilerin katılması beklenirken, çiftin mutlu gününden paylaşılan kareler günün en çok konuşulan magazin başlıkları arasında yer aldı.

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