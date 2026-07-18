İsmail Yüksek bugün evleniyor! Gelin alma töreninden renkli görüntüler

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esin Matraş ile bugün dünyaevine giriyor. Çiftin düğün öncesinde düzenlenen geleneksel gelin alma töreninden paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu ve A Milli Takım futbolcusu İsmail Yüksek, özel hayatında mutlu bir dönüm noktasına ulaştı. Uzun süredir birlikte olduğu mimar Esin Matraş ile evlilik kararı alan Yüksek, bugün düzenlenen düğün töreniyle hayatını birleştiriyor. Fenerbahçeli İsmail Yüksek’in en mutlu günü

DAVULCUYA PARA SAÇTI! GELİN ALMA MERASİMİNDEN RENKLİ ANLAR Düğün öncesinde gerçekleştirilen geleneksel gelin alma töreninden ilk görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, çiftin mutluluğu dikkat çekti. FENERBAHÇELİ İSMAİL YÜKSEK EVLENİYOR! Tören sırasında milli futbolcu ile kız kardeşinin davulcu ve zurnacıya bahşiş verdiği anlar da dikkat çekti. Kaynak: Instagram