Savaş pilotunun oğlu İlker Aksum'dan savunma sanayisine övgü: Türkiye'ye kimse yan gözle bakamıyor

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da "Bayram Cankaya" karakterini canlandıran İlker Aksum, Türk savunma sanayisindeki yükselişi değerlendirdi. Savaş pilotu babası sayesinde savunma sanayisini yakından takip ettiğini belirten Aksum, "Dünyanın en güçlü yedi ülkesinden birisiyiz. Bize kimse yan gözle bakamaz" dedi.

ATV dizisi Altı Üstü İstanbul'un sevilen oyuncularından İlker Aksum, hem özel hayatına hem de gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Kızı Lila'yla daha uzun yıllar birlikte olmak istediğini söyleyen Aksum, alkol bağımlılığını eşi Dilay Aksum'un desteğiyle geride bıraktığını anlattı. Savaş pilotu babası sayesinde savunma sanayisini yakından takip ettiğini belirten oyuncu, Türkiye'nin bu alandaki başarısına dikkat çekerek, "Bize kimse yan gözle bakamaz" ifadelerini kullandı. Günaydın'a konuşan Aksum'un açıklamaları ise şöyle:

"EVE KAPANMIŞTIM" Baba olmak sizin hayatınızı nasıl değiştirdi? Kızım geçtiğimiz günlerde "baba" demeye başladı, çok mutlu oldum. Biraz geç babalığın da verdiği heyecan daha büyük oluyor. Hiç ayrılmak istemiyorsun. 54 yaşındayım. Hep düşünüyorum; kızımın kaç yaşını görebileceğim diye. 30 yaşını görmeyi çok istiyorum. O yüzden kendime çok daha iyi bakmaya çalışıyorum. İnsanlara gençken evlenin, çocuk yapın diyorlar. Çok doğruymuş. Şu andaki aklım olsaydı baba olmak için 35 yaşı geçirmezdim. Doğru eşi bulmak da çok önemli, bu da kader tabii. Ben aile kurumuna çok önem veren bir insanım. Çünkü öyle yetiştik, öyle gördük. Evli çiftlerin daha sağlıklı, daha mutlu çocuklar yetiştirdiğini görüyoruz. Evlilik de bereket getiriyor, bu gerçek. Eşinizle hayatınızın nasıl bir döneminde tanışmıştınız? Hem mesleki hem sosyal hayattan çok yorulduğum, çok yıprandığım bir süreçte tanışmıştım. Oyunculuk mesleğiyle uğraşanlar duygusal oluyor. Bu süreçte yalnızlık da beni çok ciddi yıpratmıştı. Dört yıllık bir depresyon süreci yaşadım. Eve kapandım, dışarı çıkmak bile istemedim. Çok mutsuzdum. O dönem alkole yöneldiğinizi söylemiştiniz... Alkol hayatımın her döneminde vardı. Çünkü biz 80'lerin, 90'ların çocuklarıyız. Gençliğimizde canlı müzik dünyası çok hareketliydi. Beyoğlu da öyleydi. Haftada bir iki kez içiyorduk. Ama 42 yaşımdan sonra biraz abarttım. Beklemediğim şeyler de yaşayınca bu durum beni rahatsız etti. "Bundan uzak durmalıyım" dedim ve kurtulmak istedim. Eşim Dilay'ın desteğiyle kurtuldum.

"SAVUNMA SANAYİMİZ DÜNYADA BİR NUMARA" Savaş pilotu olan babanızın mesleği sizi nasıl etkiledi? Babam Türkiye'nin en önemli pilotlarından birisi. Çok disiplinli bir insandı. Ben de disiplinliyim mesela. Pilotlarda dikkat çok önemlidir. 2 bin kilometre hızla gidiyorsun. 63 yaşına kadar hastalanmaması gerekir. Dolayısıyla kendisine çok iyi baktı. Babamın mesleğinden dolayı savunma sanayindeki gelişmelere hem ilgim hem de bilgim var. Peki, siz Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz? Türkiye'nin savunma sanayisi müthiş. Şu anda dünyada bir numarayız diyebilirim. Bunu hiç abartmadan, tüm kalbimle söylüyorum. Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde geldiği noktayı dünya şaşkınlık içinde izliyor. Hava kuvvetlerinde de öyleyiz. İHA ve SİHA'larda dünyada rakipsiziz. Kara kuvvetlerimizi saymaya gerek yok. Dünyanın en güçlü yedi ordusundan birisiyiz. Bakın bunları bütün bilgimle söylüyorum. SİHA ve İHA'larımızın, özellikle Kızılelma ve ANKA'nın üstüne yok. Çok büyük bir gurur. Güçlü ordu, güçlü millet demektir. Savunma sistemimiz ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlü olur. Çünkü biz dört tarafı savaşlarla çevrili bir ülkeyiz. Sağımızda Ukrayna savaşı var. İsrail zaten hiç rahat durmuyor. Önümüz öyle, Yunanistan öyle. Biz güçlü olmak zorundayız. O bölgede Türkiye en güçlüsü. Hatta Avrupa'nın bence en güçlü iki ülkesinden, dünyanın da en güçlü yedi ülkesinden birisiyiz. Bize kimse yan gözle bakamaz, Amerika dahil. O yüzden Trump böyle efendi efendi gelip efendi efendi gidiyor. Dünya liderlerine hayhut ediyor ama bize etmiyor, edemez de. Çünkü biliyor; biz çok ciddi bir ülkeyiz, bizim Cumhurbaşkanımıza bunu yapamaz. Zaten İsrail'i de Yunanistan'ı da sürekli uyarıyorlar, "Türkiye'ye dalaşmayın, ezerler sizi" diye. O yüzden çok gurur duyuyorum. Bakın, birçok ülkenin gözü sürekli Türkiye'de... Bunun sebebi savunma sanayimiz. Burada da hükümetin çok büyük katkısı var. Bir de Selçuk Bayraktar'ı takdir ediyorum. Müthiş bir mühendis. Bugün SİHA ve İHA'larda dünyada bir numaraysak, Bayraktar'ın da bunda çok büyük katkısı var.

15 TEMMUZ GECESİ GERÇEK VATAN EVLATLARI DARBEYE "DUR" DEDİ 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Neler söylemek istersiniz? Bugüne kadar 12 Eylül'ü de 28 Şubat'ı da yaşadım ama en korktuğum 15 Temmuz oldu. Jetler havalandı, onların gürültüsü bile çok korkutucuydu. F-16 öyle şakaya alınacak bir makine değil, savaş makinesi. En korktuğum gerçekten 15 Temmuz olmuştu. 250 şehidimiz var. Ama şunu da gördük; artık Türkiye eskisi gibi değil. Artık öyle darbe yaptım, iktidar değişti diye bir şey yok. Milletin iradesi çok baskın. Ayrıca askeriyemizin, Silahlı Kuvvetlerimizin içinde de gördük ki gerçek vatan evlatları darbe girişimine dur dedi. Onlar da şehit oldu. Darbenin başarılı olmasını bekleyenler gördüler ki artık eskisi gibi değil Türkiye. İnsanlar kendilerini tankların önüne attı. Millet olarak güçlü bir duruş sergilendi. Çok büyük bir olaydı. Çok büyük bir badire atlattığımızı düşünüyorum. Bazı kesimler 15 Temmuz'u hafife alan şeyler söylüyor, "Bu gerçek bir darbe değildi" diyorlar. Peki soruyorum onlara; o tanklar neydi? O kadar insan boşu boşuna mı öldü? O uçaklar neydi? Kobralar neydi? Babamın mesleğinden dolayı Kobra'yı ilk görenlerden birisiyim. Onun ne kadar kuvvetli, ne kadar dehşet bir makine olduğunu bilenlerdenim. Babam ilk Kobra pilotlarından birisiydi. 15 Temmuz'da ülke olarak büyük bir badire atlattık. Allah bir daha yaşatmasın.

"EŞİMLE HAYATIM DEĞİŞTİ" Alkol bağımlılığından kurtulmak için hastaneye de gittim, psikiyatriste de gittim ama hiç faydasını görmedim. Ne zaman ki eşimle tanıştım, hayatım bir anda değişti. Kendisi bir nefes koçu. Onun desteğiyle bir yıl içinde alkolden tamamen kurtuldum. "ALKOL GERÇEKTEN YAŞANABİLECEK EN KÖTÜ BAĞIMLILIK" Bağımlılıklarla mücadele etmek kolay bir süreç değil. Siz nasıl başardınız? Ben bir yılda hallettim. Ama işin içinde eşim Dilay vardı. O olmasaydı benim için çok zor olurdu. Dilay gerçekten çok güçlü bir kadın. Onunla evlenince tamamen kendime geldim. Fiziksel kuvvetimi, konsantrasyonumu geri kazandım. Mesleğimde de bunun olumlu etkisini gördüm. Her şey yoluna girdi. Alkol sadece insanın vücudunu ve zihnini etkilemiyor, aynı zamanda işinizi de etkiliyor. Alkol gerçekten yaşanabilecek en kötü bağımlılıklardan biri. Hatta bana göre birincisi. Oyuncuların hayatında asla bağımlılık olmaması gerekiyor. Şükürler olsun ki eşim hayatıma girdi ve her şey düzene girdi.