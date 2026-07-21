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Altı Üstü İstanbul reytinglerde 1. oldu! Rahimcan Kapkap'tan alkış alan performans

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin NTC Medya imzalı dizisi Altı Üstü İstanbul, altıncı bölümüyle tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşti. Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap ise Hasan'la yaşadığı duygu yüklü yüzleşme sahnesindeki performansıyla sosyal medyada izleyicilerden tam not aldı.

Altı Üstü İstanbul reytinglerde 1. oldu! Rahimcan Kapkap'tan alkış alan performans 1

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 6. bölümüyle reytinglerde tüm kategorilerde birinci olarak haftaya damga vurdu.

Altı Üstü İstanbul reytinglerde 1. oldu! Rahimcan Kapkap'tan alkış alan performans 2

"Altı Üstü İstanbul" 6.bölümü ile

Tüm Kişiler'de %6,30 izlenme oranı ve %27,98 izlenme payı

AB'de %4,21 izlenme oranı ve %22,21 izlenme payı ile

20+ABC1'de %6,02 izlenme oranı ve %26,41 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Altı Üstü İstanbul reytinglerde 1. oldu! Rahimcan Kapkap'tan alkış alan performans 3

6.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in bıçaklanması mahalleyi sarsarken, hastanede verilen yaşam mücadelesi herkesi derinden etkiledi. Hasan'la Emir arasında yılların birikimi büyük bir yüzleşmeye dönüştü. Fren sabotajının gerçeği ortaya çıkınca Hasan suçunu itiraf etti ve teslim olmak yerine kendini uçurumdan bırakarak herkesi derin bir acıyla baş başa bıraktı.

Altı Üstü İstanbul reytinglerde 1. oldu! Rahimcan Kapkap'tan alkış alan performans 4

ÖFKE, KIRGINLIK, HAYAL KIRIKLIĞI… RAHİMCAN KAPKAP'TAN ETKİLEYİCİ OYUNCULUK

Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, özellikle Hasan'la yaşadığı duygu yüklü yüzleşme sahnesindeki etkileyici performansıyla sosyal medyada izleyicilerden tam not aldı. Kapkap'ın öfke, kırgınlık ve hayal kırıklığını aynı anda hissettiren oyunculuğu, bölümün en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

Altı Üstü İstanbul reytinglerde 1. oldu! Rahimcan Kapkap'tan alkış alan performans 5

HASAN HAYATTA MI?

Hasan'ın uçurumdan atlamasının ardından neler yaşanacak? Fahriye'nin açıkladığı sırlar kimlerin hayatını geri dönüşü olmayan şekilde değiştirecek? Galip, fren sabotajının ardındaki tüm gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?

Altı Üstü İstanbul reytinglerde 1. oldu! Rahimcan Kapkap'tan alkış alan performans 6

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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