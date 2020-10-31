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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Erkan Petekkaya annesi Şerife Petekkaya’yı son yolculuğuna uğurladı Erkan Petekkaya annesi Şerife Petekkaya’yı son yolculuğuna uğurladı
Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya, hayatını kaybetti. Bir süredir Alzheimer tedavisi gören 69 yaşındaki Petekkaya, Acarkent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş Tarihi: 31.10.2020 08:29 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 08:31
Bir süredir rahatsızlığı bulunan 69 yaşındaki Şerife Petekkaya, dün akşam saatlerinde vefat etti. Şerife Petekkaya, bugün Acarkent Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip, Beykoz'da toprağa verildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cenaze namazı için Acarkent Camisi'ne gelen Erkan Petekkaya'yı yakın dostları yalnız bırakmadı.
TÜM HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞTİ
Erkan Petekkaya, Alzheimer'a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya'nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirmişti.
Oyuncu, anne ve babası için Altınoluk'tan 1.5 milyon liraya bir ev satın alıp onlar için iki de hasta bakıcı tutmuştu.
BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Yaklaşık 3 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyordu.