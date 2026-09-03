-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'den aşk dolu kare

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Taşacak Bu Deniz'de İso karakterine hayat veren Erdem Şanlı'ya, dizideki rol arkadaşı ve sevgilisi Naz Sayıner'den romantik kutlama geldi. Sayıner, Şanlı ile birlikte çekilen pozunu "İyi ki" notuyla paylaşarak aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'den aşk dolu kare 1

Taşacak Bu Deniz setinde başlayan aşklar gündemdeki yerini koruyor.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'den aşk dolu kare 2

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in ardından dizide İso ve Esme'nin gençliğini canlandıran Erdem Şanlı ile Naz Sayıner'in aşkı da ortaya çıkmıştı.

Taşacak Bu Deniz setinde aşk! Eski nişanlıdan tepki TAŞACAK BU DENİZ SETİNDE AŞK! ESKİ NİŞANLIDAN TEPKİ
Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'den aşk dolu kare 3

İlk olarak arkadaş grubuyla birlikte çekilen kareleri paylaşmaları, aşk iddialarını güçlendirmişti. İkili, ardından yan yana çekildikleri bir kareyi de sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'den aşk dolu kare 4

"VARLIĞINIZA ŞÜKREDİYORUM"

Son olarak Erdem Şanlı, 30. yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı. Ünlü oyuncu, kutlamadan karelerini "Canım ailem, iyi ki varsınız. Varlığınıza şükrediyorum" notuyla paylaştı.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'den aşk dolu kare 5

"İYİ Kİ" NOTUYLA ROMANTİK PAYLAŞIM

En romantik paylaşım ise sevgilisi Naz Sayıner'den geldi. Sayıner, Erdem Şanlı ile birlikte çekildiği kareyi "İyi ki" notuyla paylaşarak sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Doğum günü kutlamasından paylaşılan kare, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'den aşk dolu kare 6

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

Erdem Şanlı, 2 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üç kardeşli Boşnak bir ailenin en büyük çocuğu olan oyuncu, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdü.

Şanlı, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'ne girdi. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine yönelen Şanlı, sektöre ilk olarak kamera arkasında reji asistanı olarak adım attı. Bir süre oyuncu koçluğu da yapan oyuncu, Rıza Kocaoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerinde farklı karakterlere hayat veren Erdem Şanlı, Son Yaz dizisinde Kaan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından Ateş Kuşları gibi projelerde rol aldı.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'den aşk dolu kare 7

NAZ SAYINER KİMDİR?

15 Nisan 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sayıner, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başladı.

Naz Sayıner, 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde Duygu karakterini canlandırdı. Ardından 2021 yılında Kalp Yarası dizisinde Müge Sancakzede rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'den aşk dolu kare 8

Oyuncu, 2023 yılında EGO dizisinde Senem karakterine hayat verdi. Sayıner ayrıca Yargı, Bir Deli Rüzgar, Siyah Beyaz Aşk, Bana Sevmeyi Anlat ve Gecenin Kraliçesi gibi yapımlarda da rol aldı.

2012'de başlayan aşk sürüyor! Mirkelam ve Aysen Sabancı yan yana
Sonraki Galeri
2012'de başlayan aşk sürüyor! Mirkelam ve Aysen Sabancı yan yana
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin