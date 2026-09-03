Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'den aşk dolu kare
Taşacak Bu Deniz'de İso karakterine hayat veren Erdem Şanlı'ya, dizideki rol arkadaşı ve sevgilisi Naz Sayıner'den romantik kutlama geldi. Sayıner, Şanlı ile birlikte çekilen pozunu "İyi ki" notuyla paylaşarak aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
Taşacak Bu Deniz setinde başlayan aşklar gündemdeki yerini koruyor.
Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in ardından dizide İso ve Esme'nin gençliğini canlandıran Erdem Şanlı ile Naz Sayıner'in aşkı da ortaya çıkmıştı.
İlk olarak arkadaş grubuyla birlikte çekilen kareleri paylaşmaları, aşk iddialarını güçlendirmişti. İkili, ardından yan yana çekildikleri bir kareyi de sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.
"VARLIĞINIZA ŞÜKREDİYORUM"
Son olarak Erdem Şanlı, 30. yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı. Ünlü oyuncu, kutlamadan karelerini "Canım ailem, iyi ki varsınız. Varlığınıza şükrediyorum" notuyla paylaştı.
"İYİ Kİ" NOTUYLA ROMANTİK PAYLAŞIM
En romantik paylaşım ise sevgilisi Naz Sayıner'den geldi. Sayıner, Erdem Şanlı ile birlikte çekildiği kareyi "İyi ki" notuyla paylaşarak sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Doğum günü kutlamasından paylaşılan kare, sosyal medyada büyük ilgi gördü.