Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'den aşk dolu kare

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

Erdem Şanlı, 2 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üç kardeşli Boşnak bir ailenin en büyük çocuğu olan oyuncu, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdü.

Şanlı, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'ne girdi. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine yönelen Şanlı, sektöre ilk olarak kamera arkasında reji asistanı olarak adım attı. Bir süre oyuncu koçluğu da yapan oyuncu, Rıza Kocaoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerinde farklı karakterlere hayat veren Erdem Şanlı, Son Yaz dizisinde Kaan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından Ateş Kuşları gibi projelerde rol aldı.