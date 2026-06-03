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Taşacak Bu Deniz setinde aşk! Zeynep Atılgan ile Ali Öner'e eski nişanlıdan tepki

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finali kutlamasında, Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın samimi görüntüleri sosyal medyaya düştü. İkili arasında aşk dedikoduları alevlenirken, Ali Öner'in eski nişanlısından gelen "Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler, en başından beri benim gerçekliğimdi" şeklindeki açıklama, magazin gündemini karıştırdı.

Taşacak Bu Deniz setinde aşk! Zeynep Atılgan ile Ali Öner'e eski nişanlıdan tepki 1

Oyuncu Ali Öner ile aylar önce nişan atan Livanur Aydın, eski nişanlısının rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile anılmasının ardından sessizliğini bozdu.

Taşacak Bu Deniz setinde aşk! Zeynep Atılgan ile Ali Öner'e eski nişanlıdan tepki 2

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin sezon finali yemeğinde bir araya gelen Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın samimi anları, ikilinin hakkında daha önce ortaya atılan aşk iddialarını yeniden alevlendirdi. Atılgan, dizideki partneri Erdem Şanlı ile de anılmıştı...

Taşacak Bu Deniz setinde aşk! Zeynep Atılgan ile Ali Öner'e eski nişanlıdan tepki 3

İşte Magazin Burada'nın ulaştığı o görüntü...

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Livanur Aydın, ilişkinin aylar önce sona erdiğini vurgulayarak geçmişteki ihanet iddialarına üstü kapalı bir şekilde yanıt verdi.

Taşacak Bu Deniz setinde aşk! Zeynep Atılgan ile Ali Öner'e eski nişanlıdan tepki 4

"SİZİN HENÜZ BUGÜN EMİN OLDUĞUNUZ ŞÜPHELER BENİM GERÇEKLİĞİMDİ"

Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar, desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. 🙏

Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim.

Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda.

Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum.

İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum.

Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren ve sevgisini hissettiren herkese tekrar teşekkür ederim. 🙏"

Taşacak Bu Deniz setinde aşk! Zeynep Atılgan ile Ali Öner'e eski nişanlıdan tepki 5

ÇEKİMLER BİTTİ SOLUĞU ORADA ALDI

Öte yandan dizinin Fadime'si Zeynep Atılgan, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Avusturya'da aldı. Ünlü oyuncunun peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Taşacak Bu Deniz setinde aşk! Zeynep Atılgan ile Ali Öner'e eski nişanlıdan tepki 6

PODYUMDAN EKRANLARA: ALİ ÖNER KİMDİR?

Best Model of Turkey yarışmasında elde ettiği dereceyle hayatımıza giren ve kısa sürede başarılı bir oyunculuk kariyerine imza atan Ali Öner, son dönemde ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi. Peki, 1996 İstanbul doğumlu genç oyuncu bugünlere nasıl geldi?

PODYUMDAN SETLERE HIZLI GEÇİŞ

1.89 boyundaki fiziğiyle dikkat çeken Ali Öner, 2019 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışma sonrası modellikten oyunculuğa geçiş yaparak yeteneğini farklı bir alana taşıyan Öner, motor sporlarına olan tutkusuyla da özel hayatında sık sık adından söz ettiriyor.

Taşacak Bu Deniz setinde aşk! Zeynep Atılgan ile Ali Öner'e eski nişanlıdan tepki 7

"TAŞACAK BU DENİZ" İLE KARADENİZ RÜZGARI

Televizyon ekranlarına ilk adımını 2021 yılında TRT 1'in belgesel projesi Mahrem ile atan oyuncu, ardından hız kesmeden birçok farklı türdeki projede yer aldı. İşte Ali Öner'in televizyon dünyasındaki dikkat çekici kariyer özeti:

İlk Deneyim: 2021 yılında yayınlanan Mahrem belgeselinde izleyiciyle buluştu.

Aksiyon ve Dram: Teşkilat dizisindeki "Ayvaz" karakteri, Seni Kalbime Sakladım dizisindeki "Mete" ve O Kız projesindeki "Doruk" rolleriyle oyunculuk yelpazesini genişletti.

Tarihi Başarı: Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı "Sargun" karakteriyle tarihi rollerin altından başarıyla kalkabileceğini kanıtladı.

Son Durak: Oyuncu, şimdilerde Trabzon'da çekimleri süren Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği "Gökhan" karakteriyle izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor.

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