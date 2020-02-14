Enrique Iglesias Anna Kournikova çifti üçüncü çocuklarını kucağına aldı

Dünyanın en tanınmış çiftlerinden olan Enrique Iglesias ve Anna Kournikova, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla üçüncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. 2001 yılından beri birlikte olan çiftin bir kız çocukları oldu. Ünlü çiftin Lucy Iglesias ve Nicholas Iglesias adını verdikleri ikiz çocuklar da bulunuyor.