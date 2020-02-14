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Enrique Iglesias Anna Kournikova çifti üçüncü çocuklarını kucağına aldı

Dünyanın en tanınmış çiftlerinden olan Enrique Iglesias ve Anna Kournikova, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla üçüncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. 2001 yılından beri birlikte olan çiftin bir kız çocukları oldu. Ünlü çiftin Lucy Iglesias ve Nicholas Iglesias adını verdikleri ikiz çocuklar da bulunuyor.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 09:59
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Enrique Iglesias Anna Kournikova çifti üçüncü çocuklarını kucağına aldı

Dünyanın en ünlü çiftlerinden olan Enrique Iglesias ve Anna Kournikova, dün sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla, üçüncü kez ebeveyn olduklarını duyurdu. Çiftin bir kızı olduğu öğrenildi.

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Enrique Iglesias Anna Kournikova çifti üçüncü çocuklarını kucağına aldı

Ünlü şarkıcı Enrique Iglesias ve ünlü tenisçi Anna Kournikova yeniden bebek sahibi oldu.

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Enrique Iglesias Anna Kournikova çifti üçüncü çocuklarını kucağına aldı

30 OCAK'TA DÜNYAYA GELDİ

2001 yılından beri birlikte olan çift 30 Ocak'ta dünyaya gelen kız çocuklarının haberini, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla duyurdular.

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Enrique Iglesias Anna Kournikova çifti üçüncü çocuklarını kucağına aldı

İKİZ ÇOCUKLARI DA VAR

Iglesias ve Kournikova'nın Lucy ve Nicholas adında ikiz çocukları da var.

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Enrique Iglesias Anna Kournikova çifti üçüncü çocuklarını kucağına aldı