Ajda Pekkan'ın hukuk zaferi! Ünlü sanatçının açtığı davada karar çıktı

1996 yılında yayımlanan albümündeki eserlerin izinsiz kullanıldığını belirterek dava açan Ajda Pekkan, mahkemeden istediği sonucu aldı. Mahkeme, dijital platformlardaki kullanımın durdurulmasına ve hak ihlalinin önlenmesine hükmetti.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın 1996 yılında yayımlanan ve müzikseverlerin hafızasında yer edinen birçok eseri barındıran albümüne yönelik açtığı telif davasında karar çıktı. İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ünlü sanatçının eserlerinin dijital platformlarda kullanımıyla ilgili davada Pekkan'ı haklı buldu.

Ajda Pekkan, Avrupa Müzik ve Tempa Müzik tarafından "Ajda Pekkan - Ajda Pekkan" isimli albümde yer alan eserlerin izinsiz şekilde dijital müzik platformlarında yayımlandığını öne sürerek avukatı Ergin Akçay aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Davaya konu olan albümde "Eğlen Güzelim", "Bitsin Bu Sevda", "Bir Hata", "Bilsen Sevgilim", "Korkusuzum", "Özletme Beni", "Deliyiz Biz", "Senin İçin Burdayım", "Tazem", "Dert Bende" ve "Duy Feryadımı" gibi sanatçının kariyerinde önemli yere sahip eserler bulunuyor.

HAK İHLALİ TESPİT EDİLDİ Günaydın'dan Halit Turan'ın haberine göre İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşmasında tarafların beyanları ile bilirkişi raporları değerlendirildi. Mahkeme, söz konusu eserlerin kullanımının Ajda Pekkan'ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan (FSEK) doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğine hükmetti.