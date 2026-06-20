Davut Güloğlu ilk kez dede oldu! Torunu Mihra ile ilk kare

Karadeniz müziğinin enerjik ismi, başarılı şarkıcı Davut Güloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla ilk kez dede olduğunu duyurdu. Paylaşımına duygusal bir not düşen ünlü sanatçı, "İlk torun, bir aşk.. Mihra" ifadelerini kullandı.

'Nurcanım', 'Katula Katula', 'Dur Orda Dur', 'Kopalım Bari' ve 'Hayat Devam Ediyor' gibi dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla hafızalara kazınan Davut Güloğlu, ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İLK TORUN İLK HEYECAN 54 yaşındaki sanatçı, torunu Mihra ile çekildiği ilk fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Kalpleri ısıtan bu kareye duygusal bir not düşen Güloğlu, "İlk torun, bir aşk.. Mihra" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNDEN TEBRİK YAĞDI Sanatçının paylaştığı duygusal kareye, hayranlarından ve sanat camiasından kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı geldi.

GÜLOĞLU AİLESİNDE BEBEK HEYECANI Davut Güloğlu'nun 1993 yılında Sibel Yıldırım ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Cengizhan Güloğlu, 2024 yılında Nursena Yazıcı ile hayatını birleştirmişti. Çiftin bebekleri Mihra'nın dünyaya gelmesiyle, Cengizhan ve Şeyma Su adında iki çocuğu bulunan Davut Güloğlu da dedelik heyecanını ilk kez yaşamış oldu. (Davut Güloğlu Sibel Yıldırım 2003 yılında boşanmıştı)