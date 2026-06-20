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Davut Güloğlu ilk kez dede oldu! Torunu Mihra ile ilk kare

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Karadeniz müziğinin enerjik ismi, başarılı şarkıcı Davut Güloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla ilk kez dede olduğunu duyurdu. Paylaşımına duygusal bir not düşen ünlü sanatçı, "İlk torun, bir aşk.. Mihra" ifadelerini kullandı.

Davut Güloğlu ilk kez dede oldu! Torunu Mihra ile ilk kare 1

'Nurcanım', 'Katula Katula', 'Dur Orda Dur', 'Kopalım Bari' ve 'Hayat Devam Ediyor' gibi dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla hafızalara kazınan Davut Güloğlu, ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Davut Güloğlu ilk kez dede oldu! Torunu Mihra ile ilk kare 2

İLK TORUN İLK HEYECAN

54 yaşındaki sanatçı, torunu Mihra ile çekildiği ilk fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Kalpleri ısıtan bu kareye duygusal bir not düşen Güloğlu, "İlk torun, bir aşk.. Mihra" ifadelerini kullandı.

Davut Güloğlu ilk kez dede oldu! Torunu Mihra ile ilk kare 3

TAKİPÇİLERİNDEN TEBRİK YAĞDI

Sanatçının paylaştığı duygusal kareye, hayranlarından ve sanat camiasından kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Davut Güloğlu ilk kez dede oldu! Torunu Mihra ile ilk kare 4

GÜLOĞLU AİLESİNDE BEBEK HEYECANI

Davut Güloğlu'nun 1993 yılında Sibel Yıldırım ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Cengizhan Güloğlu, 2024 yılında Nursena Yazıcı ile hayatını birleştirmişti. Çiftin bebekleri Mihra'nın dünyaya gelmesiyle, Cengizhan ve Şeyma Su adında iki çocuğu bulunan Davut Güloğlu da dedelik heyecanını ilk kez yaşamış oldu.

(Davut Güloğlu Sibel Yıldırım 2003 yılında boşanmıştı)

Davut Güloğlu ilk kez dede oldu! Torunu Mihra ile ilk kare 5

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

2000'li yıllarda 'Nurcanım' adlı şarkıyla büyük bir çıkış yakalayan Davut Güloğlu 1972 Rize doğumludur. İlk albümü 'Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi' ile müzik sektörüne giriş yapan Güloğlu, Karadeniz bölgesinde kısa sürede adını duyurdu.

2001 yılının Ocak ayında 'Nurcanım' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, yerel şöhretini ulusal boyutlara çıkarmıştır. Yaklaşık 2 - 2,5 milyona yakın kopya satan bu albüm ile etnik-pop akımını başlatan ilk Türk şarkıcı unvanını almıştır.

Davut Güloğlu ilk kez dede oldu! Torunu Mihra ile ilk kare 6

ŞÖHRETİ AVRUPA'YA YAYILDI

2003 yılının Mayıs ayında 'Katula Katula' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, ulusal boyutlardaki şöhretini Avrupa'ya taşımıştır. Bu albüm ile kendi albüm satış rekorunu kıran Davut Güloğlu, ülkesinde 'Karadeniz'in Ricky Martini' lakabını almıştır.

Davut Güloğlu ilk kez dede oldu! Torunu Mihra ile ilk kare 7

Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelerde yabancıların dikkatini çeken Güloğlu, kısa sürede etnik-pop tarzını uluslararası platformda tanıtmıştır. Fransa'da bu albüm ile ödüller alan Güloğlu, dünyaca ünlü haber ajansı AGF(Agence France-Presse) ile özel bir röportaj gerçekleştirmiştir.

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