Engin Altan Düzyatan'ın dizisi 7 bölümde bitti! Engin Altan Düzyatan olay oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından yeni bir diziye başlayan Engin Altan Düzyatan, yeni imajı ve rolüyle izleyici karşısına çıktı. Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı yeni dizinin ne senaryosu be��enildi ne de izleyici kendisiyle bir bağ kurabildi. Reytinglerde ilk 10 bile giremeyen dizi 7. bölümü ile bu akşam final yapacak. ve baldızı Aslışah Alkoçlar'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar ile gündeme oturdu. Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.