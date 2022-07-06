Engin Akyürek herkesten gizlemişti! Eski sevgilisi herkesi şaşırttı

Dijital platformda yayınlanan Kaçış dizisiyle adından söz ettiren Engin Akyürek, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Rol aldığı dizilerle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...