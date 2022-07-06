06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Engin Akyürek herkesten gizlemişti! Eski sevgilisi herkesi şaşırttı

Engin Akyürek herkesten gizlemişti! Eski sevgilisi herkesi şaşırttı

Dijital platformda yayınlanan Kaçış dizisiyle adından söz ettiren Engin Akyürek, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Rol aldığı dizilerle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 06.07.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 14:30
  • 1
  • 106
Engin Akyürek herkesten gizlemişti! Eski sevgilisi herkesi şaşırttı

Kaçış dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Engin Akyürek, oyunculuğu ile milyonları kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 106
Engin Akyürek herkesten gizlemişti! Eski sevgilisi herkesi şaşırttı

Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı.

  • 3
  • 106
Engin Akyürek herkesten gizlemişti! Eski sevgilisi herkesi şaşırttı

İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...

  • 4
  • 106
Engin Akyürek herkesten gizlemişti! Eski sevgilisi herkesi şaşırttı

İBRAHİM ÇELİKKOL - TUĞBA EKİNCİ

  • 5
  • 106
Engin Akyürek herkesten gizlemişti! Eski sevgilisi herkesi şaşırttı

İBRAHİM ÇELİKKOL - TUĞBA EKİNCİ